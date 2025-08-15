Antalya'da arazöz devrildi: Kazada 2 orman işçisi yaralandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/antalyada-arazoz-devrildi-kazada-2-orman-iscisi-yaralandi-1098628020.html

Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını ihbarına giden arazözün devrilmesi sonucu 2 orman personeli yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu... 15.08.2025, Sputnik Türkiye

Antalya’nın Serik ilçesinde orman yangınına müdahale için yola çıkan arazözün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Serik Orman İşletme Müdürlüğü Pınargözü İşletme Şefliğine ait arazöz, yangın ihbarı üzerine Haspınar Mahallesi’ne hareket etti. Seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, yol kenarına devrildi.Kazada araçta bulunan N.S. ve F.B. isimli orman personeli yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Tedavi altına alınan iki personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

