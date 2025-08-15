https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/antalyada-arazoz-devrildi-kazada-2-orman-iscisi-yaralandi-1098628020.html
Antalya'da arazöz devrildi: Kazada 2 orman işçisi yaralandı
Antalya'da arazöz devrildi: Kazada 2 orman işçisi yaralandı
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını ihbarına giden arazözün devrilmesi sonucu 2 orman personeli yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu... 15.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-15T23:13+0300
2025-08-15T23:13+0300
2025-08-15T23:13+0300
türki̇ye
antalya
yangın
yangın söndürme
yangın söndürme tüpü
yangın alarmı
yangın felaketi
orman
orman işçisi
orman yangını gönüllüsü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098627348_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2c9be0c09df4360c32a42874568ac94b.jpg
Antalya’nın Serik ilçesinde orman yangınına müdahale için yola çıkan arazözün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Serik Orman İşletme Müdürlüğü Pınargözü İşletme Şefliğine ait arazöz, yangın ihbarı üzerine Haspınar Mahallesi’ne hareket etti. Seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, yol kenarına devrildi.Kazada araçta bulunan N.S. ve F.B. isimli orman personeli yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Tedavi altına alınan iki personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/osmaniyede-arazoz-devrildi-23-yasindaki-isci-adem-nazim-demirel-hayatini-kaybetti-1098562165.html
türki̇ye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098627348_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_32c92351dd02e91acf62c7da7362ce4a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antalya, yangın, yangın söndürme, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi, orman, orman işçisi, orman yangını gönüllüsü, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, orman genel müdürlüğü
antalya, yangın, yangın söndürme, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi, orman, orman işçisi, orman yangını gönüllüsü, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, orman genel müdürlüğü
Antalya'da arazöz devrildi: Kazada 2 orman işçisi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını ihbarına giden arazözün devrilmesi sonucu 2 orman personeli yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Antalya’nın Serik ilçesinde orman yangınına müdahale için yola çıkan arazözün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Serik Orman İşletme Müdürlüğü Pınargözü İşletme Şefliğine ait arazöz, yangın ihbarı üzerine Haspınar Mahallesi’ne hareket etti. Seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, yol kenarına devrildi.
Kazada araçta bulunan N.S. ve F.B. isimli orman personeli yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan iki personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.