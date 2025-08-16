Türkiye
Putin: Rusya, Ukrayna'daki çatışmaların bir an önce sona ermesini istiyor
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin-Trump Zirvesi'ne ilişkin değerlendirme: 'Kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska’da gerçekleştirilen görüşmelerin barış arayışlarına yeni bir ivme kazandırdığını vurguladı.Erdoğan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump arasında Alaska’da yapılan görüşmenin barışa ivme kazandırdığını belirterek Türkiye'nin barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.
ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır.

Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz.

Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır.

