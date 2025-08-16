Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska’da gerçekleştirilen görüşmelerin barış arayışlarına yeni bir ivme kazandırdığını vurguladı.Erdoğan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump arasında Alaska’da yapılan görüşmenin barışa ivme kazandırdığını belirterek Türkiye'nin... 16.08.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin-Trump Zirvesi'ne ilişkin değerlendirme: 'Kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz'

© AA Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 'AK Parti, MHP ve DEM bu yolda beraber yürüme kararı verdik' © AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump arasında Alaska’da yapılan görüşmenin barışa ivme kazandırdığını belirterek Türkiye'nin barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.