Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin-Trump Zirvesi'ne ilişkin değerlendirme: 'Kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin-Trump Zirvesi'ne ilişkin değerlendirme: 'Kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump arasında Alaska’da yapılan görüşmenin barışa ivme kazandırdığını belirterek Türkiye'nin... 16.08.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska’da gerçekleştirilen görüşmelerin barış arayışlarına yeni bir ivme kazandırdığını vurguladı.Erdoğan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
2025
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska’da gerçekleştirilen görüşmelerin barış arayışlarına yeni bir ivme kazandırdığını vurguladı.
Erdoğan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır.
Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz.
Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır.