Türkiye'de 30 fay hattı belirlendi: Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem riskli yerleri açıkladı, 'her an kırılabilir'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Pedro Sanchez'den Ferdi Zeyrek mesajı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Rubato: 'Müziğe hizmet etmek için yola çıktık'
12:07
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
60 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD'li uçak firmasının bilinmeyenleri
14:34
17 dk
ANKARA FARKI
İsrail İran’a mı saldıracak?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Trump için hem İsrail’in hem de Körfez’in güvenliği önemli’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Musk-Trump tartışmasıyla tekrar gündem oldu: Epstein davası
18:45
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Flap hatası mı, pilotaj kusuru mu?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
10 dk
YERİ VE ZAMANI
Cezaevlerindeki kişi sayısı 34 ilin nüfusunu geçti
09:10
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Yoksulluk sınırı asgari ücreti dörde katladı: 18 milyon insan açlık sınırında
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Görkemli tahtın görünmeyen bedeli
14:05
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tıkandı Baba ve kaderin oyunu
18:05
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/turkiyede-30-fay-hatti-belirlendi-prof-dr-hasan-sozbilir-deprem-riskli-yerleri-acikladi-her-an-1097005449.html
Türkiye'de 30 fay hattı belirlendi: Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem riskli yerleri açıkladı, 'her an kırılabilir'
Türkiye'de 30 fay hattı belirlendi: Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem riskli yerleri açıkladı, 'her an kırılabilir'
Sputnik Türkiye
DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye genelinde her an deprem üretebilecek 30 aktif fay hattı tespit ettiklerini açıkladı... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T12:47+0300
2025-06-13T12:47+0300
türki̇ye
prof. dr. hasan sözbilir
fay
fay hattı
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1097005286_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7f7e9caeac7d12703c423ac12af1854e.jpg
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye'de deprem üretme zamanı gelmiş 30 farklı fay hattı belirlediklerini açıkladı. Bu faylar, bilimsel olarak "sismik boşluk" sınıfına giriyor ve olası büyük depremlerin habercisi niteliğinde. Stres biriktiren sessiz tehlikelerSözbilir, "Depremler yoksa bu, fayların deprem üretmeden stres biriktirdiği anlamına geliyor" diyerek bu fayların sessiz tehlike olduğunu vurguladı. Paleosismoloji yöntemleriyle fayların geçmiş depremleri analiz edilerek, olası deprem tekrarlama aralıkları hesaplandı. Bu sürelerin dolduğu veya dolmak üzere olduğu faylar alarm veriyor.Risk altındaki bölgeler: İstanbul, Ege, Orta ve Doğu AnadoluProf. Dr. Sözbilir’in verdiği bilgilere göre, İstanbul’un güneyindeki Kumburgaz, Adalar ve Avcılar segmentleri, büyük deprem riski taşıyor. İzmir'de Tuzla Fayı, Balıkesir Gökçeyazı, Eskişehir, Kayseri-Erciyes, Tuz Gölü, Erkilet, Yedisu (Erzincan-Bingöl), Malatya, Ovacık, Şirvan, Cizre ve Yüksekova gibi noktalar da sismik boşluk olarak değerlendiriliyor.Sözbilir, yürütülen bilimsel çalışmalarda elde edilen verilerin ilgili belediyelerle paylaşıldığını, belediyelerin de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüştüğünü aktardı. Amaç, bu bölgelerdeki yapılaşmayı kontrol altına almak ve riskli bölgelerde gerekli önlemleri almak."Fayların yapılaşma açısından mekansal planlamada değerlendirilmesi lazım" diyen Sözbilir, "fay sakınım bandı" uygulamasıyla bu bölgelerde yapılaşmanın sınırlandırılması gerektiğini belirtti. Mevcut binaların ise fay kırılması durumunda alacağı hasarın tespit edilip, gerekiyorsa kentsel dönüşüm kapsamına alınması gerektiğini vurguladı.Sözbilir, yapı stoğunun fay hatlarına olan yakınlığının, yapı güvenliği açısından doğrudan risk oluşturduğuna dikkat çekti. Hasar alma riski yüksek binaların, kırılma senaryoları üzerinden kentsel dönüşümle yenilenmesi gerektiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/sivastaki-4-buyuklugunde-depremin-ardindan-naci-gorurden-ilk-yorum-1097005028.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1097005286_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_36cdb5d13be38365b5f67ea4c1305d9b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye'de aktif fay hatları, 30 riskli fay hattı, i̇stanbul deprem riski, prof. dr. hasan sözbilir açıklaması
türkiye'de aktif fay hatları, 30 riskli fay hattı, i̇stanbul deprem riski, prof. dr. hasan sözbilir açıklaması

Türkiye'de 30 fay hattı belirlendi: Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem riskli yerleri açıkladı, 'her an kırılabilir'

12:47 13.06.2025
© AAHasan Sözbilir
Hasan Sözbilir - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© AA
Abone ol
DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye genelinde her an deprem üretebilecek 30 aktif fay hattı tespit ettiklerini açıkladı. “Sismik boşluk” olarak tanımlanan bu faylar, son depremlerden bu yana stres biriktiriyor. İstanbul, İzmir, Malatya, Erzincan ve Cizre risk altındaki bölgeler arasında yer alıyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye'de deprem üretme zamanı gelmiş 30 farklı fay hattı belirlediklerini açıkladı. Bu faylar, bilimsel olarak "sismik boşluk" sınıfına giriyor ve olası büyük depremlerin habercisi niteliğinde.

Stres biriktiren sessiz tehlikeler

Sözbilir, "Depremler yoksa bu, fayların deprem üretmeden stres biriktirdiği anlamına geliyor" diyerek bu fayların sessiz tehlike olduğunu vurguladı. Paleosismoloji yöntemleriyle fayların geçmiş depremleri analiz edilerek, olası deprem tekrarlama aralıkları hesaplandı. Bu sürelerin dolduğu veya dolmak üzere olduğu faylar alarm veriyor.

Risk altındaki bölgeler: İstanbul, Ege, Orta ve Doğu Anadolu

Prof. Dr. Sözbilir’in verdiği bilgilere göre, İstanbul’un güneyindeki Kumburgaz, Adalar ve Avcılar segmentleri, büyük deprem riski taşıyor. İzmir'de Tuzla Fayı, Balıkesir Gökçeyazı, Eskişehir, Kayseri-Erciyes, Tuz Gölü, Erkilet, Yedisu (Erzincan-Bingöl), Malatya, Ovacık, Şirvan, Cizre ve Yüksekova gibi noktalar da sismik boşluk olarak değerlendiriliyor.
Sözbilir, yürütülen bilimsel çalışmalarda elde edilen verilerin ilgili belediyelerle paylaşıldığını, belediyelerin de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüştüğünü aktardı. Amaç, bu bölgelerdeki yapılaşmayı kontrol altına almak ve riskli bölgelerde gerekli önlemleri almak.
"Fayların yapılaşma açısından mekansal planlamada değerlendirilmesi lazım" diyen Sözbilir, "fay sakınım bandı" uygulamasıyla bu bölgelerde yapılaşmanın sınırlandırılması gerektiğini belirtti. Mevcut binaların ise fay kırılması durumunda alacağı hasarın tespit edilip, gerekiyorsa kentsel dönüşüm kapsamına alınması gerektiğini vurguladı.
Sözbilir, yapı stoğunun fay hatlarına olan yakınlığının, yapı güvenliği açısından doğrudan risk oluşturduğuna dikkat çekti. Hasar alma riski yüksek binaların, kırılma senaryoları üzerinden kentsel dönüşümle yenilenmesi gerektiğini ifade etti.
Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
SON DEPREMLER
Sivas'taki 4 büyüklüğünde depremin ardından Naci Görür'den ilk yorum
12:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала