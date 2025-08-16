https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/bilim-insanlarindan-carpici-bulgu-kediler-de-alzheimera-benzer-demans-yasiyor-1098641281.html

Bilim insanlarından çarpıcı bulgu: Kediler de Alzheimer’a benzer demans yaşıyor

Edinburgh Üniversitesi bilim insanları, kedilerde Alzheimer’a benzer amyloid-beta birikimi ve sinaps kaybı saptadı. Bu bulgu, kedileri doğal bir Alzheimer modeli yapıyor. İnsanlar ve kediler için tedavi geliştirebilir.

Yaşlı kedilerde kafa karışıklığı, uyku bozukluğu ve artan seslenme gibi belirtiler fark edildi. Araştırmacılar, ölen 25 kedinin beyinlerini inceledi ve insanlarda Alzheimer’a yol açan toksik protein amiloid-beta’nın biriktiğini tespit etti. Bu durum bilim insanları tarafından Alzheimer için mükemmel doğal model olarak değerlendiriliyor.Edinburgh Üniversitesi Royal Veterinerlik Okulu’ndan Dr. Robert McGeachan:Görsellerin dikkat çekici detayları Mikroskop altında, kedilerin beyinlerinde sinapslarda (beyin hücreleri arasındaki bağlantılar) amiloid-beta birikimi gözlendi. Bu sinapsların kaybı, insanlarda hafıza ve düşünme yetilerini azaltıyor. Kedilerde doğal olarak gelişen bu değişiklikler, araştırmacılara Alzheimer’ı daha gerçekçi bir şekilde inceleme imkanı sunuyor.Araştırma, ölmüş kediler üzerinde yapılsa da, hayvan hakları grupları tarafından saygılı ve invaziv olmayan bir yöntemle yapıldığı iddia ediliyor. Canlı kediler üzerinde deneyler yapılması ise hayvan hakları grupları tarafından desteklenmiyor.Bu keşif, kedilerin doğal olarak Alzheimer benzeri değişiklikler geçirmesi sayesinde hem bilim insanlarına hem de veterinerlere yeni tedavi yöntemleri geliştirme fırsatı sunuyor.

