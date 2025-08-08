8 Ağustos Dünya Kediler Günü: 'Minik dostların sevgi ve hakları için farkındalık günü'

© AA / Fatemeh Bahrami

Kediler, stres azaltma, yalnızlıkla mücadele ve psikolojik iyileşme gibi insan sağlığı üzerinde olumlu etkiler yapıyor. Bu nedenle, Dünya Uluslararası Kediler Günü’nde onlara sadece sevgi göstermek değil, yaşam koşullarını iyileştirmek de önemli bir sorumluluk olarak görülüyor.