8 Ağustos Dünya Kediler Günü: 'Minik dostların sevgi ve hakları için farkındalık günü'

Bugün, 8 Ağustos Dünya Uluslararası Kediler Günü olarak kutlanıyor.
2002 yılında Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) tarafından başlatılan ve her yıl 8 Ağustos'ta kutlanan Uluslararası Kedi Günü'nde, kedilerle ilgili farkındalık oluşturmak ve onların korunmasına dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Dünyada nesli tükenme tehlikesi altındaki kedi türlerinin korunması için çeşitli bilimsel ve kurumsal çalışmalar yürütülüyor.
Vahşi türler için doğal yaşam alanları korunurken, evcil ırklarda genetik saflığın devamı için kontrollü üretim programları uygulanıyor.
Türkiye’nin simgelerinden biri olan Ankara kedisi de koruma altında bulunan türler arasında yer alıyor. Uzun ve parlak tüyleri, farklı renkte gözleriyle dikkat çeken Ankara kedisi, nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle özel olarak korunuyor.
Kediler, stres azaltma, yalnızlıkla mücadele ve psikolojik iyileşme gibi insan sağlığı üzerinde olumlu etkiler yapıyor. Bu nedenle, Dünya Uluslararası Kediler Günü’nde onlara sadece sevgi göstermek değil, yaşam koşullarını iyileştirmek de önemli bir sorumluluk olarak görülüyor.
