Dava dosyasını yapay zekaya yazdırdı: Cinayet davasında 'sahte alıntılar' kullanan avukat özür diledi
Dava dosyasını yapay zekaya yazdırdı: Cinayet davasında 'sahte alıntılar' kullanan avukat özür diledi
Sputnik Türkiye
Avustralya'da kıdemli bir avukat, yapay zeka tarafından üretilen sahte alıntılar ve var olmayan dava kararlarını mahkemeye sunarak hataya yol açtı. Hatanın sorumluluğunu tamamen üstlenen avukat, hakimden resmi olarak özür diledi.
Avustralya’nın Victoria Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen bir cinayet davasında, kıdemli bir avukat olan Rishi Nathwani, mahkemeye sunduğu belgelerde yapay zeka tarafından üretilmiş hatalı alıntılar ve var olmayan dava kararlarını kullandığı için hakimden özür diledi. Yapay zeka mağduru Nathwani, 'King’s Counsel' unvanına sahip deneyimli bir savunma avukatı olarak, hatanın sorumluluğunu tamamen üstlendiğini açıkladı.Savunma ekibinin hatalı belgeleri, hakim James Elliott tarafından incelenirken tespit edildi. Belgelerde, eyalet meclisine yapılan bir konuşmadan uydurma alıntılar ve Yüksek Mahkeme kararlarından olmayan referanslar yer alıyordu. Yanlış bilgiler, davanın ertelenmesine ve 24 saatlik bir gecikmeye neden oldu.Belgelerin 'uydurma alıntı' içerdiğini kabul ettiSahte belgeler arasında eyalet meclisine yapılan bir konuşmadan 'uydurma alıntılar' ve Yüksek Mahkeme'den alınmış gibi gösterilen var olmayan dava alıntılarının yer aldığı tespit edildi. Nathwani'nin ekibi, alıntıların 'var olmadığını' ve sunumun 'uydurma alıntılar' içerdiğini kabul etti, ve ilk alıntıların doğru olduğunu kontrol ettikten sonra devamının da yanlış olmayacağını varsaydıklarını açıkladı.Hakim Elliott, “Mahkemelerin avukatlar tarafından sunulan belgelerin doğruluğuna güvenebilmesi adaletin temelidir” diyerek hatanın ciddiyetini vurguladı.Benzer olaylar daha önce de yaşanmıştı2023'te ABD'de bir federal hakim, yapay zeka platformu tarafından üretilen sahte hukuk araştırmaları nedeniyle iki avukata ve bir hukuk firmasına 5 bin dolarlık para cezası vermişti.İngiltere Yüksek Mahkemesi'nden bir yetkili ise sahte belge sunmanın 'mahkeme sürecini saptırmak' olarak değerlendirilebileceğini ve en ağır durumlarda müebbet hapis cezasına kadar varabileceğini açıklamıştı.Avustralya Yüksek Mahkemesi, geçen yıl avukatların yapay zeka kullanımıyla ilgili yönergeler yayımlamış ve üretilen içeriğin bağımsız şekilde doğrulanması gerektiğini belirtmişti.
Avustralya’da kıdemli bir avukat, yapay zeka tarafından üretilen sahte alıntılar ve var olmayan dava kararlarını mahkemeye sunarak hataya yol açtı. Hatanın sorumluluğunu tamamen üstlenen avukat, hakimden resmi olarak özür diledi.
Avustralya’nın Victoria Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen bir cinayet davasında, kıdemli bir avukat olan Rishi Nathwani, mahkemeye sunduğu belgelerde yapay zeka tarafından üretilmiş hatalı alıntılar ve var olmayan dava kararlarını kullandığı için hakimden özür diledi. Yapay zeka mağduru Nathwani, 'King’s Counsel' unvanına sahip deneyimli bir savunma avukatı olarak, hatanın sorumluluğunu tamamen üstlendiğini açıkladı.
Savunma ekibinin hatalı belgeleri, hakim James Elliott tarafından incelenirken tespit edildi. Belgelerde, eyalet meclisine yapılan bir konuşmadan uydurma alıntılar ve Yüksek Mahkeme kararlarından olmayan referanslar yer alıyordu. Yanlış bilgiler, davanın ertelenmesine ve 24 saatlik bir gecikmeye neden oldu.

Belgelerin 'uydurma alıntı' içerdiğini kabul etti

Sahte belgeler arasında eyalet meclisine yapılan bir konuşmadan 'uydurma alıntılar' ve Yüksek Mahkeme'den alınmış gibi gösterilen var olmayan dava alıntılarının yer aldığı tespit edildi. Nathwani'nin ekibi, alıntıların 'var olmadığını' ve sunumun 'uydurma alıntılar' içerdiğini kabul etti, ve ilk alıntıların doğru olduğunu kontrol ettikten sonra devamının da yanlış olmayacağını varsaydıklarını açıkladı.
Hakim Elliott, “Mahkemelerin avukatlar tarafından sunulan belgelerin doğruluğuna güvenebilmesi adaletin temelidir” diyerek hatanın ciddiyetini vurguladı.

Benzer olaylar daha önce de yaşanmıştı

2023'te ABD'de bir federal hakim, yapay zeka platformu tarafından üretilen sahte hukuk araştırmaları nedeniyle iki avukata ve bir hukuk firmasına 5 bin dolarlık para cezası vermişti.
İngiltere Yüksek Mahkemesi'nden bir yetkili ise sahte belge sunmanın 'mahkeme sürecini saptırmak' olarak değerlendirilebileceğini ve en ağır durumlarda müebbet hapis cezasına kadar varabileceğini açıklamıştı.
Avustralya Yüksek Mahkemesi, geçen yıl avukatların yapay zeka kullanımıyla ilgili yönergeler yayımlamış ve üretilen içeriğin bağımsız şekilde doğrulanması gerektiğini belirtmişti.
