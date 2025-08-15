https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/dava-dosyasini-yapay-zekaya-yazdirdi-cinayet-davasinda-sahte-alintilar-kullanan-avukat-ozur-diledi-1098608611.html

Dava dosyasını yapay zekaya yazdırdı: Cinayet davasında 'sahte alıntılar' kullanan avukat özür diledi

Dava dosyasını yapay zekaya yazdırdı: Cinayet davasında 'sahte alıntılar' kullanan avukat özür diledi

Sputnik Türkiye

Avustralya’da kıdemli bir avukat, yapay zeka tarafından üretilen sahte alıntılar ve var olmayan dava kararlarını mahkemeye sunarak hataya yol açtı. Hatanın... 15.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-15T12:21+0300

2025-08-15T12:21+0300

2025-08-15T12:21+0300

yaşam

avustralya

yüksek mahkeme

yapay zeka

avukat

dava

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101436/59/1014365928_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a244634e4e1ddbad5362e77dda893330.jpg

Avustralya’nın Victoria Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen bir cinayet davasında, kıdemli bir avukat olan Rishi Nathwani, mahkemeye sunduğu belgelerde yapay zeka tarafından üretilmiş hatalı alıntılar ve var olmayan dava kararlarını kullandığı için hakimden özür diledi. Yapay zeka mağduru Nathwani, 'King’s Counsel' unvanına sahip deneyimli bir savunma avukatı olarak, hatanın sorumluluğunu tamamen üstlendiğini açıkladı.Savunma ekibinin hatalı belgeleri, hakim James Elliott tarafından incelenirken tespit edildi. Belgelerde, eyalet meclisine yapılan bir konuşmadan uydurma alıntılar ve Yüksek Mahkeme kararlarından olmayan referanslar yer alıyordu. Yanlış bilgiler, davanın ertelenmesine ve 24 saatlik bir gecikmeye neden oldu.Belgelerin 'uydurma alıntı' içerdiğini kabul ettiSahte belgeler arasında eyalet meclisine yapılan bir konuşmadan 'uydurma alıntılar' ve Yüksek Mahkeme'den alınmış gibi gösterilen var olmayan dava alıntılarının yer aldığı tespit edildi. Nathwani'nin ekibi, alıntıların 'var olmadığını' ve sunumun 'uydurma alıntılar' içerdiğini kabul etti, ve ilk alıntıların doğru olduğunu kontrol ettikten sonra devamının da yanlış olmayacağını varsaydıklarını açıkladı.Hakim Elliott, “Mahkemelerin avukatlar tarafından sunulan belgelerin doğruluğuna güvenebilmesi adaletin temelidir” diyerek hatanın ciddiyetini vurguladı.Benzer olaylar daha önce de yaşanmıştı2023'te ABD'de bir federal hakim, yapay zeka platformu tarafından üretilen sahte hukuk araştırmaları nedeniyle iki avukata ve bir hukuk firmasına 5 bin dolarlık para cezası vermişti.İngiltere Yüksek Mahkemesi'nden bir yetkili ise sahte belge sunmanın 'mahkeme sürecini saptırmak' olarak değerlendirilebileceğini ve en ağır durumlarda müebbet hapis cezasına kadar varabileceğini açıklamıştı.Avustralya Yüksek Mahkemesi, geçen yıl avukatların yapay zeka kullanımıyla ilgili yönergeler yayımlamış ve üretilen içeriğin bağımsız şekilde doğrulanması gerektiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/kanserden-oldu-yalani-ortaya-cikti-1-yil-sonra-yakalandi-cinsel-saldiridan-suclu-bulundu-1098587596.html

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avustralya, yüksek mahkeme, yapay zeka, avukat, dava