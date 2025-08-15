https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/yaz-bir-ay-daha-uzayabilir-ates-topu-senaryosu-gerceklesecek-mi-meteoroloji-uzmani-acikladi-1098605673.html

Yaz bir ay daha uzayabilir: Ateş topu senaryosu gerçekleşecek mi? Meteoroloji uzmanı açıkladı

15.08.2025

Temmuz ortasından bu yana kavurucu sıcaklıklarla mücadele eden Türkiye, kısa süreli yağışlarla nefes aldıktan sonra şimdi de poyrazın uzun süreli etkisi altına girdi. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, sıcaklıkların yeniden artacağını, yağmur beklenmediğini ve yaz mevsiminin bir ay daha uzayabileceğini söyledi.Poyraz devam ediyor: Normal mi, tehlikeli mi?Hürriyet'e konuşan Dr. Güven Özdemir’e göre, İstanbul’da ve çevresinde hissedilen kuvvetli poyraz hafta sonuna kadar devam edebilir. “Poyraz bugün ve yarın da aynı şiddette devam edecek. Zaman zaman hamleli esecek” diyen Özdemir, bu durumun meteorolojik olarak olağan ya da olağandışı olarak sınıflandırılamayacağını belirtti.Ege ve Marmara’da kuraklık alarmıÖzellikle Marmara ve Ege kıyılarında poyrazın etkisini artırdığını vurgulayan Özdemir, "Balıkesir ve Çanakkale arasında ayçiçeği tarlaları kurudu. Tarım arazileri kuraklıkla boğuşuyor. Susuzluk ciddi bir sorun haline geldi" ifadelerini kullandı.Poyrazın yangın riskini artırdığına dikkat çeken Özdemir, "Yangınların çoğu insan kaynaklı olsa da kuvvetli rüzgarlar bu riski artırıyor. Çok dikkatli olunmalı" diyerek uyardı.Poyraz ne zaman bitecek?Dr. Özdemir’e göre poyrazın etkisi cumartesi günü sona erebilir, ancak bu konuda kesin konuşmak için erken. “Pazartesiye kadar uzayabilir” diyerek takipte kalınması gerektiğini belirtti.Türkiye’nin önde gelen tatil bölgeleri de susuzlukla karşı karşıya. Bodrum ve Çeşme’de barajlar alarm verirken, İstanbul’da da yağmura acil ihtiyaç var. Yağışların 52 yılın en düşük seviyesinde olması durumu daha da vahim hale getiriyor.Yağmur yağacak mı?Önümüzdeki günlerde yağmur beklenmiyor. Dr. Özdemir, "Yağmur yok, bol bol rüzgar var. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin biraz üzerinde, 32-34 derece civarında seyredecek" diyerek yağışların sadece Toroslar çevresinde lokal olarak görülebileceğini söyledi.Yeniden 'Ateş topuna' dönebilirizDr. Özdemir, "Rüzgar etkisi nedeniyle şu an serin hissediyoruz. Ancak rüzgar durursa yüksek sıcaklıklar geri döner" dedi. Özdemir, "Basra ve Afrika üzerinden gelen güçlü hava akımları olursa sıcaklıklar yeniden ciddi şekilde artar. Yeniden 'ateş topunun' içine girme ihtimalimiz çok yüksek" uyarısında bulundu.Yaz bir ay daha uzayabilirBu yaz, eylül ayına kadar sürebilir. Özdemir, "Son yıllarda eylül ayları da sıcak geçiyor. Eskiden ağustos sonu yağışlı olurdu, artık o da yok. Güneydoğu ve Akdeniz’de yağışlar yok denecek kadar az. Bu yıl yaz bir ay daha uzayabilir" dedi.Kutup Girdabı ve La Nina etkisi gözleniyorÖzdemir, "Kutup girdabının zayıflaması atmosferde salınıma neden olur. Bu salınım güneyden gelen sıcak hava kütlelerini tetikleyebilir" ifadelerini kullanırken, La Niña etkisinin bu kış Türkiye’yi etkileyebileceğini belirtti.Sonbahar yağışlı geçebilir mi? sorusuna Özdemir, "Atlas Okyanusu’nda deniz suyu sıcaklığı yüksek. Bu, bazı hava hareketliliklerine yol açabilir ve yağışı artırabilir. Ancak şu anda kesin bir şey söylemek zor" değerlendirmesinde bulundu.

