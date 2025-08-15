https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/yapay-zeka-ilaca-direncli-super-mikroplara-karsi-antibiyotik-tasarladi-1098604330.html

Yapay zeka ilaca dirençli süper mikroplara karşı antibiyotik tasarladı

Yapay zeka ilaca dirençli süper mikroplara karşı antibiyotik tasarladı

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, yapay zekanın tasarımıyla tedavisi çok zor iki enfeksiyonla mücadele edebilecek yeni antibiyotikler tasarladı. 15.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-15T10:34+0300

2025-08-15T10:34+0300

2025-08-15T10:34+0300

yaşam

mit

abd

amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda)

süpermikrop

antibiyotik

antibiyotik kullanımı

antibiyotiklere dirençli bakteri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098606315_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_5ccb1f58a9c3f26d9bd71b9536d6ded4.png

Yapay zeka, hayatın her yönünde ortaya çıkmaya devam ederken tıp alanında da ilginç bir buluşa imza attı. ABD merkezli ünlü teknik üniversite olan MIT’li araştırmacılar, yapay zeka desteğiyle tedavisi zor iki enfeksiyonla mücadele edebilecek yeni antibiyotikler tasarladı. İlaçlara dirençli Neisseria gonorrhoeae (bel soğukluğu) ve çoklu ilaç dirençli Staphylococcus aureus (İnsanlarda tedavisi zor birçok enfeksiyondan sorumlu MRSA) olan bu iki süper mikroba karşı yapay zekanın tasarımıyla antibiyotik yapıldı.Nasıl yapıldı?Yapay zeka algoritmalarını kullanan araştırma ekibi, 36 milyondan fazla olası bileşik tasarladı ve bunları hesaplama yoluyla antimikrobiyal özellikleri açısından taradı. Keşfettikleri en iyi adaylar, mevcut antibiyotiklerden yapısal olarak tamamen farklı ve bakteri hücre zarlarını bozan yeni etki mekanizmalarıyla çalışıyor gibi görünüyor.Yapay zekayla yapılan bu yaklaşım, araştırmacıların daha önce hiç görülmemiş teorik bileşikleri üretip değerlendirmesine olanak sağladı. Araştırma ekibi, bu stratejiyi başka bakteri türlerine karşı etkili bileşikler bulmak ve tasarlamak için de uygulamayı umuyor.“Bu projenin antibiyotik geliştirmede açtığı yeni imkanlar bizi heyecanlandırıyor. Çalışmamız, ilaç tasarımı açısından yapay zekanın gücünü gösteriyor ve daha önce erişilemeyen çok daha büyük kimyasal alanları keşfetmemize imkan sağlıyor,” diyor MIT Tıbbi Mühendislik ve Bilim Enstitüsü (IMES) ile Biyolojik Mühendislik Bölümü’nden Termeer Tıp Mühendisliği ve Bilim Profesörü James Collins.Son 45 yılda ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), onlarca yeni antibiyotiğe onay verdi, ancak bunların çoğu mevcut antibiyotiklerin türevleri oldu. Bu sırada, birçok ilaca karşı bakteriyel direnç giderek arttı. Küresel olarak, ilaçlara dirençli bakteriyel enfeksiyonların her yıl yaklaşık 5 milyon ölüme neden olduğu tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/oyuncu-irem-helvacioglu-denizde-uzerime-cocuk-dustu-felc-oldugumu-dusundum-parmaklarimda-elektrik-1098584035.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mit, abd, amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda), süpermikrop, antibiyotik, antibiyotik kullanımı, antibiyotiklere dirençli bakteri