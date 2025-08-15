Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna'ya ait insansız hava aracı Kursk'taki bir binaya saldırdı: Bir kadın hayatını kaybetti
Ukrayna'ya ait insansız hava aracı Kursk'taki bir binaya saldırdı: Bir kadın hayatını kaybetti
15.08.2025 - Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının Kursk'ta bir eve düzenlediği saldırıda bir kadın hayatını kaybetti.
Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı (İHA), Kursk’ta bir binaya saldırdı. Saldırıda bir kadın hayatını kaybetti.Kursk Valisi Aleksandr Hinşteyn, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Ön bilgilere göre, gece saatlerinde Ukrayna’ya ait bir İHA, Kursk’un Demiryolu bölgesinde bulunan bir apartmana saldırdı. Saldırı sonucunda yangın çıktı, binanın üstteki dört katı alev aldı. Ne yazık ki bir kadın yaşamını yitirdi” dedi.Hinşteyn, altı kişinin daha yaralandığını, bunlardan birinin durumunun ağır olduğunu ve tüm yaralılara tıbbi müdahale yapıldığını bildirdi.Vali ayrıca, olay yerinde acil durum ekiplerinin çalıştığını ve itfaiyenin yangını söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.
Ukrayna'ya ait insansız hava aracı Kursk'taki bir binaya saldırdı: Bir kadın hayatını kaybetti

02:55 15.08.2025
