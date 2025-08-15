https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/ukraynaya-ait-insansiz-hava-araci-kursktaki-bir-binaya-saldirdi-bir-kadin-hayatini-kaybetti-1098601011.html
Ukrayna'ya ait insansız hava aracı Kursk'taki bir binaya saldırdı: Bir kadın hayatını kaybetti
Ukrayna'ya ait insansız hava aracı Kursk'taki bir binaya saldırdı: Bir kadın hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının Kursk'ta bir eve düzenlediği saldırıda bir kadın hayatını kaybetti. 15.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-15T02:55+0300
2025-08-15T02:55+0300
2025-08-15T02:55+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
kursk
aleksandr hinşteyn
i̇ha
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1e/1096640761_0:60:3425:1987_1920x0_80_0_0_78e101f802c8adc7db0ce18c2e8d4362.jpg
Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı (İHA), Kursk’ta bir binaya saldırdı. Saldırıda bir kadın hayatını kaybetti.Kursk Valisi Aleksandr Hinşteyn, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Ön bilgilere göre, gece saatlerinde Ukrayna’ya ait bir İHA, Kursk’un Demiryolu bölgesinde bulunan bir apartmana saldırdı. Saldırı sonucunda yangın çıktı, binanın üstteki dört katı alev aldı. Ne yazık ki bir kadın yaşamını yitirdi” dedi.Hinşteyn, altı kişinin daha yaralandığını, bunlardan birinin durumunun ağır olduğunu ve tüm yaralılara tıbbi müdahale yapıldığını bildirdi.Vali ayrıca, olay yerinde acil durum ekiplerinin çalıştığını ve itfaiyenin yangını söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/rusyanin-washington-buyukelcisi-darciyev-abd-ile-iliskilerin-normallesmesine-yonelik-diyalog-1098600024.html
ukrayna
kursk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1e/1096640761_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_9bb3feb9f8a2761d372f81e894c2b4bd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, kursk, aleksandr hinşteyn, i̇ha
ukrayna, kursk, aleksandr hinşteyn, i̇ha
Ukrayna'ya ait insansız hava aracı Kursk'taki bir binaya saldırdı: Bir kadın hayatını kaybetti
Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının Kursk'ta bir eve düzenlediği saldırıda bir kadın hayatını kaybetti.
Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı (İHA), Kursk’ta bir binaya saldırdı. Saldırıda bir kadın hayatını kaybetti.
Kursk Valisi Aleksandr Hinşteyn, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Ön bilgilere göre, gece saatlerinde Ukrayna’ya ait bir İHA, Kursk’un Demiryolu bölgesinde bulunan bir apartmana saldırdı. Saldırı sonucunda yangın çıktı, binanın üstteki dört katı alev aldı. Ne yazık ki bir kadın yaşamını yitirdi” dedi.
Hinşteyn, altı kişinin daha yaralandığını, bunlardan birinin durumunun ağır olduğunu ve tüm yaralılara tıbbi müdahale yapıldığını bildirdi.
Vali ayrıca, olay yerinde acil durum ekiplerinin çalıştığını ve itfaiyenin yangını söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.