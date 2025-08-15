https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/ukraynaya-ait-insansiz-hava-araci-kursktaki-bir-binaya-saldirdi-bir-kadin-hayatini-kaybetti-1098601011.html

Ukrayna'ya ait insansız hava aracı Kursk'taki bir binaya saldırdı: Bir kadın hayatını kaybetti

Ukrayna'ya ait insansız hava aracı Kursk'taki bir binaya saldırdı: Bir kadın hayatını kaybetti

Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının Kursk'ta bir eve düzenlediği saldırıda bir kadın hayatını kaybetti. 15.08.2025, Sputnik Türkiye

Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı (İHA), Kursk’ta bir binaya saldırdı. Saldırıda bir kadın hayatını kaybetti.Kursk Valisi Aleksandr Hinşteyn, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Ön bilgilere göre, gece saatlerinde Ukrayna’ya ait bir İHA, Kursk’un Demiryolu bölgesinde bulunan bir apartmana saldırdı. Saldırı sonucunda yangın çıktı, binanın üstteki dört katı alev aldı. Ne yazık ki bir kadın yaşamını yitirdi” dedi.Hinşteyn, altı kişinin daha yaralandığını, bunlardan birinin durumunun ağır olduğunu ve tüm yaralılara tıbbi müdahale yapıldığını bildirdi.Vali ayrıca, olay yerinde acil durum ekiplerinin çalıştığını ve itfaiyenin yangını söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

