Rusya'nın Washington Büyükelçisi Darçiyev: ABD ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik diyalog kesilmedi

14.08.2025

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve 'rahatsızlık unsurlarının' ortadan kaldırılmasına yönelik diyaloğun kesilmediğini belirterek, “Bu konudaki temaslar kesilmedi, devam ediyor. Devlet başkanlarının talimatları doğrultusunda belirli sonuçlara ulaşmayı umuyoruz” açıklamasında bulundu.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise daha önce yaptığı açıklamada, 'rahatsızlık unsurlarına' ilişkin yeni bir Rusya-ABD istişare turunun yaz bitmeden yapılabileceğini, Moskova’nın turlar arasındaki sürenin uzamasını istemediğini belirtmişti.ABD ve Rusya, Nisan ayında İstanbul’da, diplomatik temsilciliklerin tam kapasiteyle yeniden faaliyete geçmesine yönelik ikinci müzakere turunu tamamlamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, heyetlerin, Rus ve ABD diplomatik misyonlarının kesintisiz bankacılık ve finansal hizmetlerden yararlanmasını ve Rusya’nın Birleşimiş Milletler ile diğer uluslararası örgüt bütçelerine aidat ödemelerini kolaylaştırmaya yönelik karşılıklı taahhütleri güvence altına alan notalar teati ettiğini duyurmuştu.

