Trump, Alaska zirvesinden 'bir sonuç çıkmasını' umuyor

Trump, Alaska zirvesinden ‘bir sonuç çıkmasını’ umuyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmek için Alaska'ya yola çıkan ABD Başkanı Trump, zirvede toprak meselesini görüşme planladığını ama bu konuda kararın... 15.08.2025

ukrayna kri̇zi̇

abd

donald trump

rusya

vladimir putin

alaska

ukrayna

nato

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'da Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le görüşmeden önce basın mensuplarına zirveye dair açıklamalarda bulundu.Rusya'nın ABD'nin ekonomik potansiyeline ilgi duyduğuna dikkat çeken Trump, Ukrayna konusunda ilerleme kaydedilebilirse Putin ile ticari konuları görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi.Alaska'daki toplantıda, toprak meselesini masaya yatırmayı planladığını ama bu konuda kararın Kiev’in vermesi gerektiğine inandığını söyleyen ABD lideri, zirvenin Ukrayna konusunda ilerleme sağlamaması halinde Rusya'nın “ciddi ekonomik sonuçlarla” karşı karşıya kalacağını iddia etti.Ülkesinin sorunlarına odaklanmak istediğini, ancak “hayat kurtarmak” için Ukrayna sorununun çözümüne katıldığını ifade eden Trump, Alaska zirvesinden “bir sonuç çıkmasını” umduğunu belirtti.Rusya lideri Putin'i ‘zeki’ olarak nitelendiren ABD Başkanı, Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanmasının Avrupa ve diğer ülkelerin katılımıyla mümkün olduğunu, NATO formatında garanti verilmeyeceğini belirterek, “Bu olmaz” dedi.Trump, Putin ile yapılacak zirve ile ilgili olarak, “Kiev adına müzakere etmeyeceğim, herkesi masaya oturtmak için buradayım” ifadesi kullandı.Alaska ZirvesiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Görüşmenin ana konusu Ukrayna meselesi olacak, ancak Rus-Amerikan ilişkilerinin daha da geliştirilmesi de dahil olmak üzere başka konular da ele alınacak.Liderlerin buluşma yeri Anchorage'daki Elmendorf-Richardson askeri üssü olacak. Görüşmelerin yerel saatle 11:30'da (Türkiye saatiyle 22:30) başlaması planlanıyor.Bu, Rusya'nın Ukrayna'da özel operasyon başlatmasından bu yana iki ülke devlet başkanları arasında gerçekleşen ilk zirve ve bir Rus devlet başkanının 10 yıl aradan sonra ABD'ye yaptığı ilk ziyaret. Putin aynı zamanda Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak.

