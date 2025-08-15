https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/rus-ordusu-donbassta-bir-yerlesim-birimini-daha-dusman-guclerinden-temizledi-1098614847.html
Rus ordusu Donbass'ta bir yerleşim birimini daha düşman güçlerinden temizledi
Özel askeri harekatı dur durak bilmeden sürdüren Rus güçler, kontrolleri altında tuttukları toprakları genişletmeye de devam ediyor. 15.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-15T14:10+0300
2025-08-15T14:10+0300
2025-08-15T14:24+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097698246_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab1e5aba84a74979a99f19ba2b9807fc.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Aleksandrograd yerleşiminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre 'Vostok' (Batı) askeri grubu, yürütülen aktif faaliyetler sonucunda DHC'nin Aleksandrograd yerleşim merkezinin tamamında hakimiyeti sağladı.Ayrıca son bir haftanın bilançosunu açıklayan Bakanlık, hassas silahlarla ve İHA'larla düzenlenen grup saldırıları sonucu Ukrayna'da askeri savunma işletmeleri, Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım altyapısı, İHA üretim atölyeleri ve depoları, silah ve mühimmat depolarını ve Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların bulunduğu yerlerin imha edildiğini bildirdi.Tüm cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir haftada 7 yerleşim merkezini daha Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 9 bin 650 asker olarak gerçekleşti.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097698246_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03b51508637ceb69ed12a60625a67327.jpg
14:10 15.08.2025 (güncellendi: 14:24 15.08.2025)
