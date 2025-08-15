Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/rus-ordusu-donbassta-bir-yerlesim-birimini-daha-dusman-guclerinden-temizledi-1098614847.html
Rus ordusu Donbass'ta bir yerleşim birimini daha düşman güçlerinden temizledi
Rus ordusu Donbass'ta bir yerleşim birimini daha düşman güçlerinden temizledi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekatı dur durak bilmeden sürdüren Rus güçler, kontrolleri altında tuttukları toprakları genişletmeye de devam ediyor. 15.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-15T14:10+0300
2025-08-15T14:24+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097698246_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab1e5aba84a74979a99f19ba2b9807fc.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Aleksandrograd yerleşiminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre 'Vostok' (Batı) askeri grubu, yürütülen aktif faaliyetler sonucunda DHC'nin Aleksandrograd yerleşim merkezinin tamamında hakimiyeti sağladı.Ayrıca son bir haftanın bilançosunu açıklayan Bakanlık, hassas silahlarla ve İHA'larla düzenlenen grup saldırıları sonucu Ukrayna'da askeri savunma işletmeleri, Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım altyapısı, İHA üretim atölyeleri ve depoları, silah ve mühimmat depolarını ve Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların bulunduğu yerlerin imha edildiğini bildirdi.Tüm cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir haftada 7 yerleşim merkezini daha Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 9 bin 650 asker olarak gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/moskalkovadan-kursk-saldirisina-tepki-insancil-hukukun-tum-ilkeleri-ihlal-ediliyor-1098605863.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097698246_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03b51508637ceb69ed12a60625a67327.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Rus ordusu Donbass'ta bir yerleşim birimini daha düşman güçlerinden temizledi

14:10 15.08.2025 (güncellendi: 14:24 15.08.2025)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRusya'nın özel askeri harekatı
Rusya'nın özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2025
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
Abone ol
Özel askeri harekatı dur durak bilmeden sürdüren Rus güçler, kontrolleri altında tuttukları toprakları genişletmeye de devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Aleksandrograd yerleşiminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre 'Vostok' (Batı) askeri grubu, yürütülen aktif faaliyetler sonucunda DHC'nin Aleksandrograd yerleşim merkezinin tamamında hakimiyeti sağladı.
Ayrıca son bir haftanın bilançosunu açıklayan Bakanlık, hassas silahlarla ve İHA'larla düzenlenen grup saldırıları sonucu Ukrayna'da askeri savunma işletmeleri, Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım altyapısı, İHA üretim atölyeleri ve depoları, silah ve mühimmat depolarını ve Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların bulunduğu yerlerin imha edildiğini bildirdi.
Tüm cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir haftada 7 yerleşim merkezini daha Ukraynalı oluşumlardan temizledi.
Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 9 bin 650 asker olarak gerçekleşti.
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2025
UKRAYNA KRİZİ
Moskalkova’dan Kursk saldırısına tepki: ‘İnsancıl hukukun tüm ilkeleri ihlal ediliyor’
10:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала