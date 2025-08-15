https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/tmo-misir-alim-fiyatini-acikladi-ton-basina-11-bin-300-tl-1098615494.html
TMO, mısır alım fiyatını açıkladı: Ton başına 11 bin 300 TL
TMO, mısır alım fiyatını açıkladı: Ton başına 11 bin 300 TL
15.08.2025
TMO, 2025 yılı mısır alım fiyatını açıkladı. TMO, mısır alım fiyatı ton başına 11 bin 300 TL olarak belirledi.2025 yılı mısır alım fiyatıTarım ve Orman Bakanlığı, temel destek, planlı üretim desteği, yerli sertifikalı tohum kullanımı desteği ve katı organik gübre kullanım desteği olmak üzere ton başına toplam 668 TL ek ödeme yapılacağını açıkladı. Böylece desteklerle birlikte üreticilerin eline ton başına 11 bin 968 TL geçmiş olacak.TMO, ürün bedeli ödemelerinin teslimatı takip eden 30 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), mısır alım fiyatı ton başına 11 bin 300 TL olarak belirledi.
TMO, 2025 yılı mısır alım fiyatını açıkladı. TMO, mısır alım fiyatı ton başına 11 bin 300 TL olarak belirledi.
2025 yılı mısır alım fiyatı
Tarım ve Orman Bakanlığı, temel destek, planlı üretim desteği, yerli sertifikalı tohum kullanımı desteği ve katı organik gübre kullanım desteği olmak üzere ton başına toplam 668 TL ek ödeme yapılacağını açıkladı. Böylece desteklerle birlikte üreticilerin eline ton başına 11 bin 968 TL geçmiş olacak.
TMO, ürün bedeli ödemelerinin teslimatı takip eden 30 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi.