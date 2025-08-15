https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/tem-otoyolunda-servis-araci-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1098620259.html
TEM Otoyolu'nda servis aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var
TEM Otoyolu'nda servis aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde TEM Otoyolu Çamlıca Anadolu Kavşağı yakınlarında seyir halindeki bir servis aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada çok sayıda... 15.08.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098620085_0:61:3072:1789_1920x0_80_0_0_982e952bbc14f7a21cd58d915f4eca06.jpg
Ümraniye TEM Otoyolu Çamlıca Anadolu Kavşağı’nda kontrolden çıkan bir servis aracı devrildi.Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralıların durumuna ilişkin açıklama bekleniyor.
2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098620085_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3bc21df2d36a2a4c74dc5747c5dece12.jpg
TEM Otoyolu'nda servis aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var
19:42 15.08.2025 (güncellendi: 20:15 15.08.2025)
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde TEM Otoyolu Çamlıca Anadolu Kavşağı yakınlarında seyir halindeki bir servis aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.
Ümraniye TEM Otoyolu Çamlıca Anadolu Kavşağı’nda kontrolden çıkan bir servis aracı devrildi.
Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralıların durumuna ilişkin açıklama bekleniyor.