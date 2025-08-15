Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/tem-otoyolunda-servis-araci-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1098620259.html
TEM Otoyolu'nda servis aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var
TEM Otoyolu'nda servis aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde TEM Otoyolu Çamlıca Anadolu Kavşağı yakınlarında seyir halindeki bir servis aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada çok sayıda... 15.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-15T19:42+0300
2025-08-15T20:15+0300
türki̇ye
tem otoyolu
ümraniye
ümraniye belediyesi
kaza
kaza sebebi
trafik kazası
yaralı
ağır yaralı
yaralılar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098620085_0:61:3072:1789_1920x0_80_0_0_982e952bbc14f7a21cd58d915f4eca06.jpg
Ümraniye TEM Otoyolu Çamlıca Anadolu Kavşağı’nda kontrolden çıkan bir servis aracı devrildi.Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralıların durumuna ilişkin açıklama bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/kuzey-marmara-otoyolunda-feci-kaza-anne-oldu-esi-ve-uc-cocugu-agir-yarali-1098268657.html
türki̇ye
tem otoyolu
ümraniye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098620085_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3bc21df2d36a2a4c74dc5747c5dece12.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tem otoyolu, ümraniye, ümraniye belediyesi, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, yaralı, ağır yaralı, yaralılar
tem otoyolu, ümraniye, ümraniye belediyesi, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, yaralı, ağır yaralı, yaralılar

TEM Otoyolu'nda servis aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var

19:42 15.08.2025 (güncellendi: 20:15 15.08.2025)
© AA / Ahmet OkatalıKaza
Kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2025
© AA / Ahmet Okatalı
Abone ol
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde TEM Otoyolu Çamlıca Anadolu Kavşağı yakınlarında seyir halindeki bir servis aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.
Ümraniye TEM Otoyolu Çamlıca Anadolu Kavşağı’nda kontrolden çıkan bir servis aracı devrildi.
Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralıların durumuna ilişkin açıklama bekleniyor.
trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
TÜRKİYE
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Anne öldü, eşi ve üç çocuğu ağır yaralı
31 Temmuz, 10:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала