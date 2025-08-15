https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/tem-otoyolunda-servis-araci-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1098620259.html

TEM Otoyolu'nda servis aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu'nda servis aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var

Sputnik Türkiye

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde TEM Otoyolu Çamlıca Anadolu Kavşağı yakınlarında seyir halindeki bir servis aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada çok sayıda... 15.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-15T19:42+0300

2025-08-15T19:42+0300

2025-08-15T20:15+0300

türki̇ye

tem otoyolu

ümraniye

ümraniye belediyesi

kaza

kaza sebebi

trafik kazası

yaralı

ağır yaralı

yaralılar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098620085_0:61:3072:1789_1920x0_80_0_0_982e952bbc14f7a21cd58d915f4eca06.jpg

Ümraniye TEM Otoyolu Çamlıca Anadolu Kavşağı’nda kontrolden çıkan bir servis aracı devrildi.Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralıların durumuna ilişkin açıklama bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/kuzey-marmara-otoyolunda-feci-kaza-anne-oldu-esi-ve-uc-cocugu-agir-yarali-1098268657.html

türki̇ye

tem otoyolu

ümraniye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tem otoyolu, ümraniye, ümraniye belediyesi, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, yaralı, ağır yaralı, yaralılar