https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/kuzey-marmara-otoyolunda-feci-kaza-anne-oldu-esi-ve-uc-cocugu-agir-yarali-1098268657.html

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Anne öldü, eşi ve üç çocuğu ağır yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Anne öldü, eşi ve üç çocuğu ağır yaralı

Sputnik Türkiye

Kuzey Marmara Otoyolu'nda takla atan arabada, anne hayatını kaybetti, eşi ve üç çocuğu yaralandı. 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T10:59+0300

2025-07-31T10:59+0300

2025-07-31T10:59+0300

türki̇ye

kuzey marmara otoyolu

trafik kazası

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç direğe çarptı. Feci kazada araçta bulunan anne Y.A. hayatını kaybetti, eşi ve üç çocuğu yaralandı. Ailenin Yozgat'tan yola çıktıkları ve Avrupa'ya gittikleri öğrenildi. Otoyolun Körfez ilçesi Sevindikli yol ayrımında Mikail A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, bariyer ve yönlendirme levhası direğine çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücünün eşi olduğu öğrenilen Y.A. hayatını kaybetti. Sürücü ile 3 çocuğu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Zigzag çizerek geldi direğe çarptıYardım için duran başka bir otomobilin sürücüsü Mehmet Eleftoz, kazayı şu şekilde anlattı:"Araba zigzag çiziyordu. Bizi solladı, bayağı bir süratli geliyordu. Geldiği gibi işte direğe çarptı. Ben durdum, kurtarmaya çalıştık. 3 kişi çıkarttık, babaları kendi çıktı zaten. Yozgat'tan geliyormuş, Avrupa'ya gidiyormuş. Kader işte, uykusuzluk."

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türki̇ye

kuzey marmara otoyolu

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kuzey marmara otoyolu, trafik kazası