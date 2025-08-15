Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/tek-kullanimlik-plastikler-kisitlaniyor-mikroboncuklu-makyaj-urunlerine-yasak-geliyor-1098608706.html
Tek kullanımlık plastikler kısıtlanıyor, mikroboncuklu makyaj ürünlerine yasak geliyor
Tek kullanımlık plastikler kısıtlanıyor, mikroboncuklu makyaj ürünlerine yasak geliyor
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye’nin plastikle mücadelesinde yeni bir adım atıyor. Mikroboncuk içeren dudak, tırnak ve makyaj... 15.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-15T12:18+0300
2025-08-15T12:18+0300
türki̇ye
murat kurum
plastik
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
makyaj
plastik çöp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098612380_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_7d3cc661b818365d9111e5d47d6d38bc.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mikroboncuk içeren dudak, tırnak ve makyaj ürünlerinin yasaklanması için yasal düzenleme hazırlıklarına başladı. Bu adım, Türkiye'nin plastikle mücadelesi kapsamında hayata geçirilmesi planlanan "Tek Kullanımlık Plastikler, Deniz Çöpleri ve Mikroplastikler Yol Haritası" kapsamında yer alıyor.Bakan Murat Kurum: Tek kullanımlık plastiklerde kısıtlamaya gidiliyorBakan Murat Kurum, yol haritasıyla ilgili yaptığı açıklamada,"Sıfır Atık vizyonumuzla tarihi bir adımı daha atıyoruz. Tek kullanımlık plastiklerde kısıtlamaya gidiyor, denizlere ve ekosisteme sahip çıkıyoruz. Sektörü döngüsel ekonomiye yönlendirip ‘tek’ değil sürdürülebilir üretim diyoruz" ifadelerini kullandı. Kurum, bu sürecin depozito sistemi gibi uygulamalarla destekleneceğini de belirtti.Kapsamlı eylem planı 3 aşamalı olacakBakanlık tarafından hazırlanan eylem planı; kısa, orta ve uzun vadeli adımlarla üç aşamada uygulanacak.Kısa vadede (2025-2027):Orta vadede (2028-2032):Uzun vadede (2033 ve sonrası):Plastik sektörünün üretim aşamasında geri dönüştürülmüş ham madde kullanımı, yeniden kullanılabilir tasarımlar ve özellikle turizm sektöründe sürdürülebilir alternatiflerin yaygınlaştırılması planlanıyor. Bu sayede hem plastik atıklar azaltılacak hem de çevre dostu ürünlere geçiş hızlandırılacak.Mikroplastik izleme ağı kurulacakMikroplastiklerin izlenmesi, özellikle deniz ve kara kökenli kaynaklardan salınan atıkların tespiti amacıyla bir izleme ağı kurulacak. Sıcak noktaların haritalandırılması, bu noktaların kontrol altına alınmasını sağlayacak. Ayrıca, evsel ve kentsel atıksu sistemlerinde mikroplastik ölçümü için yasal düzenlemeler yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/yaz-bir-ay-daha-uzayabilir-ates-topu-senaryosu-gerceklesecek-mi-meteoroloji-uzmani-acikladi-1098605673.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098612380_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_53b0a945c25cb683d115f129aca9e4a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
murat kurum, plastik, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, makyaj, plastik çöp
murat kurum, plastik, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, makyaj, plastik çöp

Tek kullanımlık plastikler kısıtlanıyor, mikroboncuklu makyaj ürünlerine yasak geliyor

12:18 15.08.2025
© AATek kullanımlık plastik
Tek kullanımlık plastik - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2025
© AA
Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye’nin plastikle mücadelesinde yeni bir adım atıyor. Mikroboncuk içeren dudak, tırnak ve makyaj ürünlerine yasak geliyor. Tek kullanımlık plastiklerde de kısıtlamaya gidiliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mikroboncuk içeren dudak, tırnak ve makyaj ürünlerinin yasaklanması için yasal düzenleme hazırlıklarına başladı. Bu adım, Türkiye'nin plastikle mücadelesi kapsamında hayata geçirilmesi planlanan "Tek Kullanımlık Plastikler, Deniz Çöpleri ve Mikroplastikler Yol Haritası" kapsamında yer alıyor.

Bakan Murat Kurum: Tek kullanımlık plastiklerde kısıtlamaya gidiliyor

Bakan Murat Kurum, yol haritasıyla ilgili yaptığı açıklamada,

"Sıfır Atık vizyonumuzla tarihi bir adımı daha atıyoruz. Tek kullanımlık plastiklerde kısıtlamaya gidiyor, denizlere ve ekosisteme sahip çıkıyoruz. Sektörü döngüsel ekonomiye yönlendirip ‘tek’ değil sürdürülebilir üretim diyoruz" ifadelerini kullandı. Kurum, bu sürecin depozito sistemi gibi uygulamalarla destekleneceğini de belirtti.

Kapsamlı eylem planı 3 aşamalı olacak

Bakanlık tarafından hazırlanan eylem planı; kısa, orta ve uzun vadeli adımlarla üç aşamada uygulanacak.

Kısa vadede (2025-2027):
Tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanması,
Gıda ambalajları ve içecek kaplarında tüketimi azaltma,
Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (GÜS) modeli uygulanacak.
Orta vadede (2028-2032):
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği AB uyumlu hale getirilecek,
Mikroplastiklerin kaynağı ve yayılımı izlenecek,
Etiketleme zorunluluğu getirilecek.
Uzun vadede (2033 ve sonrası):
Yeşil alternatifler desteklenecek,
Mikroplastik kriterleri kamu alımlarına dahil edilecek,
Su Kirliliği Yönetmeliği güncellenecek.
Plastik sektörünün üretim aşamasında geri dönüştürülmüş ham madde kullanımı, yeniden kullanılabilir tasarımlar ve özellikle turizm sektöründe sürdürülebilir alternatiflerin yaygınlaştırılması planlanıyor. Bu sayede hem plastik atıklar azaltılacak hem de çevre dostu ürünlere geçiş hızlandırılacak.

Mikroplastik izleme ağı kurulacak

Mikroplastiklerin izlenmesi, özellikle deniz ve kara kökenli kaynaklardan salınan atıkların tespiti amacıyla bir izleme ağı kurulacak. Sıcak noktaların haritalandırılması, bu noktaların kontrol altına alınmasını sağlayacak. Ayrıca, evsel ve kentsel atıksu sistemlerinde mikroplastik ölçümü için yasal düzenlemeler yapılacak.
aşırı sıcak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2025
TÜRKİYE
Yaz bir ay daha uzayabilir: Ateş topu senaryosu gerçekleşecek mi? Meteoroloji uzmanı açıkladı
10:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала