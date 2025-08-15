Tek kullanımlık plastikler kısıtlanıyor, mikroboncuklu makyaj ürünlerine yasak geliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye’nin plastikle mücadelesinde yeni bir adım atıyor. Mikroboncuk içeren dudak, tırnak ve makyaj ürünlerine yasak geliyor. Tek kullanımlık plastiklerde de kısıtlamaya gidiliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mikroboncuk içeren dudak, tırnak ve makyaj ürünlerinin yasaklanması için yasal düzenleme hazırlıklarına başladı. Bu adım, Türkiye'nin plastikle mücadelesi kapsamında hayata geçirilmesi planlanan "Tek Kullanımlık Plastikler, Deniz Çöpleri ve Mikroplastikler Yol Haritası" kapsamında yer alıyor.
Bakan Murat Kurum: Tek kullanımlık plastiklerde kısıtlamaya gidiliyor
Bakan Murat Kurum, yol haritasıyla ilgili yaptığı açıklamada,
"Sıfır Atık vizyonumuzla tarihi bir adımı daha atıyoruz. Tek kullanımlık plastiklerde kısıtlamaya gidiyor, denizlere ve ekosisteme sahip çıkıyoruz. Sektörü döngüsel ekonomiye yönlendirip ‘tek’ değil sürdürülebilir üretim diyoruz" ifadelerini kullandı. Kurum, bu sürecin depozito sistemi gibi uygulamalarla destekleneceğini de belirtti.
Kapsamlı eylem planı 3 aşamalı olacak
Bakanlık tarafından hazırlanan eylem planı; kısa, orta ve uzun vadeli adımlarla üç aşamada uygulanacak.
Kısa vadede (2025-2027):
Tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanması,
Gıda ambalajları ve içecek kaplarında tüketimi azaltma,
Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (GÜS) modeli uygulanacak.
Orta vadede (2028-2032):
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği AB uyumlu hale getirilecek,
Mikroplastiklerin kaynağı ve yayılımı izlenecek,
Etiketleme zorunluluğu getirilecek.
Uzun vadede (2033 ve sonrası):
Yeşil alternatifler desteklenecek,
Mikroplastik kriterleri kamu alımlarına dahil edilecek,
Su Kirliliği Yönetmeliği güncellenecek.
Plastik sektörünün üretim aşamasında geri dönüştürülmüş ham madde kullanımı, yeniden kullanılabilir tasarımlar ve özellikle turizm sektöründe sürdürülebilir alternatiflerin yaygınlaştırılması planlanıyor. Bu sayede hem plastik atıklar azaltılacak hem de çevre dostu ürünlere geçiş hızlandırılacak.
Mikroplastik izleme ağı kurulacak
Mikroplastiklerin izlenmesi, özellikle deniz ve kara kökenli kaynaklardan salınan atıkların tespiti amacıyla bir izleme ağı kurulacak. Sıcak noktaların haritalandırılması, bu noktaların kontrol altına alınmasını sağlayacak. Ayrıca, evsel ve kentsel atıksu sistemlerinde mikroplastik ölçümü için yasal düzenlemeler yapılacak.