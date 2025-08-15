https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/tek-kullanimlik-plastikler-kisitlaniyor-mikroboncuklu-makyaj-urunlerine-yasak-geliyor-1098608706.html

Tek kullanımlık plastikler kısıtlanıyor, mikroboncuklu makyaj ürünlerine yasak geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin plastikle mücadelesinde yeni bir adım atıyor. Mikroboncuk içeren dudak, tırnak ve makyaj... 15.08.2025

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mikroboncuk içeren dudak, tırnak ve makyaj ürünlerinin yasaklanması için yasal düzenleme hazırlıklarına başladı. Bu adım, Türkiye'nin plastikle mücadelesi kapsamında hayata geçirilmesi planlanan "Tek Kullanımlık Plastikler, Deniz Çöpleri ve Mikroplastikler Yol Haritası" kapsamında yer alıyor.Bakan Murat Kurum: Tek kullanımlık plastiklerde kısıtlamaya gidiliyorBakan Murat Kurum, yol haritasıyla ilgili yaptığı açıklamada,"Sıfır Atık vizyonumuzla tarihi bir adımı daha atıyoruz. Tek kullanımlık plastiklerde kısıtlamaya gidiyor, denizlere ve ekosisteme sahip çıkıyoruz. Sektörü döngüsel ekonomiye yönlendirip ‘tek’ değil sürdürülebilir üretim diyoruz" ifadelerini kullandı. Kurum, bu sürecin depozito sistemi gibi uygulamalarla destekleneceğini de belirtti.Kapsamlı eylem planı 3 aşamalı olacakBakanlık tarafından hazırlanan eylem planı; kısa, orta ve uzun vadeli adımlarla üç aşamada uygulanacak.Kısa vadede (2025-2027):Orta vadede (2028-2032):Uzun vadede (2033 ve sonrası):Plastik sektörünün üretim aşamasında geri dönüştürülmüş ham madde kullanımı, yeniden kullanılabilir tasarımlar ve özellikle turizm sektöründe sürdürülebilir alternatiflerin yaygınlaştırılması planlanıyor. Bu sayede hem plastik atıklar azaltılacak hem de çevre dostu ürünlere geçiş hızlandırılacak.Mikroplastik izleme ağı kurulacakMikroplastiklerin izlenmesi, özellikle deniz ve kara kökenli kaynaklardan salınan atıkların tespiti amacıyla bir izleme ağı kurulacak. Sıcak noktaların haritalandırılması, bu noktaların kontrol altına alınmasını sağlayacak. Ayrıca, evsel ve kentsel atıksu sistemlerinde mikroplastik ölçümü için yasal düzenlemeler yapılacak.

