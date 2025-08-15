https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/solomon-adalarinda-63-buyuklugunde-deprem-1098600526.html
Solomon Adaları’nda 6.3 büyüklüğünde deprem
Solomon Adaları'nın Temotu eyaleti açıklarında 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Lata... 15.08.2025
Okyanusya ülkesi Solomon Adaları, Temotu eyaleti açıklarında meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Lata kenti açıklarında, yaklaşık 108 kilometre güneydoğusunda olduğu belirtildi. 31 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntının ardından yetkililer can veya mal kaybı bildirilmediğini ve tsunami uyarısı yapılmadığını duyurdu.Bölgede yaşayanlar kısa süreli panik yaşarken, yetkililer herhangi bir acil durum için hazır olduklarını açıkladı.
Solomon Adaları'nın Temotu eyaleti açıklarında 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Lata kentine yaklaşık 108 kilometre uzaklıkta ve 31 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
