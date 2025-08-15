Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/solomon-adalarinda-63-buyuklugunde-deprem-1098600526.html
Solomon Adaları’nda 6.3 büyüklüğünde deprem
Solomon Adaları’nda 6.3 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Solomon Adaları'nın Temotu eyaleti açıklarında 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Lata... 15.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-15T00:34+0300
2025-08-15T00:34+0300
son depremler
solomon adaları
abd
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_30f4bd94a3e9f80b4b5d7cae2b55ee94.png
Okyanusya ülkesi Solomon Adaları, Temotu eyaleti açıklarında meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Lata kenti açıklarında, yaklaşık 108 kilometre güneydoğusunda olduğu belirtildi. 31 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntının ardından yetkililer can veya mal kaybı bildirilmediğini ve tsunami uyarısı yapılmadığını duyurdu.Bölgede yaşayanlar kısa süreli panik yaşarken, yetkililer herhangi bir acil durum için hazır olduklarını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/prof-dr-gorurden-istanbul-depremi-uyarisi-7nin-uzerinde-olacagi-kesin-1098577546.html
solomon adaları
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_8c42be51cc90ac8642418a56fc86c0ac.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
solomon adaları, abd, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
solomon adaları, abd, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

Solomon Adaları’nda 6.3 büyüklüğünde deprem

00:34 15.08.2025
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Solomon Adaları'nın Temotu eyaleti açıklarında 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Lata kentine yaklaşık 108 kilometre uzaklıkta ve 31 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
Okyanusya ülkesi Solomon Adaları, Temotu eyaleti açıklarında meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Lata kenti açıklarında, yaklaşık 108 kilometre güneydoğusunda olduğu belirtildi. 31 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntının ardından yetkililer can veya mal kaybı bildirilmediğini ve tsunami uyarısı yapılmadığını duyurdu.
Bölgede yaşayanlar kısa süreli panik yaşarken, yetkililer herhangi bir acil durum için hazır olduklarını açıkladı.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2025
TÜRKİYE
Prof. Dr. Görür'den İstanbul depremi uyarısı: '7'nin üzerinde olacağı kesin'
13 Ağustos, 22:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала