Prof. Dr. Görür'den İstanbul depremi uyarısı: '7'nin üzerinde olacağı kesin'
Prof. Dr. Görür'den İstanbul depremi uyarısı: '7'nin üzerinde olacağı kesin'
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı televizyon yayınında İstanbul'daki deprem riskinin arttığını belirtti. Görür, yakın zamanda meydana gelen 6.2...
Habertürk yayınında konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’daki deprem riskinin arttığını belirtti.Görür, yakın zamanda meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin Kumburgaz fayının batı ucunun yalnızca küçük bir kısmını kırdığını, büyük kısmının ise kırılmadığını söyledi. Adalar fayı da hesaba katıldığında, 'İstanbul’da deprem bitti' yönündeki söylemlerin halkı yanılttığını vurgulayan Görür şöyle konuştu:
Prof. Dr. Görür'den İstanbul depremi uyarısı: '7'nin üzerinde olacağı kesin'

22:55 13.08.2025 (güncellendi: 23:16 13.08.2025)
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı televizyon yayınında İstanbul’daki deprem riskinin arttığını belirtti. Görür, yakın zamanda meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin 7'nin üzerinde bir depremi tetiklediğini açıkladı.
Habertürk yayınında konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’daki deprem riskinin arttığını belirtti.
Görür, yakın zamanda meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin Kumburgaz fayının batı ucunun yalnızca küçük bir kısmını kırdığını, büyük kısmının ise kırılmadığını söyledi. Adalar fayı da hesaba katıldığında, 'İstanbul’da deprem bitti' yönündeki söylemlerin halkı yanılttığını vurgulayan Görür şöyle konuştu:

Benim şahsi ve bilimsel görüşüm şu; İstanbul daha tehlikeli oldu. İstanbul'da yakın zamanda olan 6.2 büyüklüğündeki deprem Kumburgaz fayının batı ucunun ancak cüzi bir kısmının kırılması, büyük bir kısmının kırılmadığı ve normal olarak körfezin içerisine giren adalar fayını da göz önüne alırsan. Halka yanlış bir şey pompalandı. 'İstanbul'da deprem bitti' sözleri halkı yanılttı. Bir tavsama oldu diye düşünüyorum, dolayısıyla İstanbul daha tehlikeli hale geldi. Bu fayların kırılmasıyla birlikte 7'nin üzerinde bir deprem olacağı kesin.

