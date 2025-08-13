https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/prof-dr-gorurden-istanbul-depremi-uyarisi-7nin-uzerinde-olacagi-kesin-1098577546.html
Prof. Dr. Görür'den İstanbul depremi uyarısı: '7'nin üzerinde olacağı kesin'
Prof. Dr. Görür'den İstanbul depremi uyarısı: '7'nin üzerinde olacağı kesin'
Sputnik Türkiye
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı televizyon yayınında İstanbul’daki deprem riskinin arttığını belirtti. Görür, yakın zamanda meydana gelen 6.2... 13.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-13T22:55+0300
2025-08-13T22:55+0300
2025-08-13T23:16+0300
türki̇ye
türkiye
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
i̇stanbul
i̇stanbul valiliği
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
marmara depremi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/07/1094269574_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_521de4af8f86d4c2c4756df39ee59cac.jpg
Habertürk yayınında konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’daki deprem riskinin arttığını belirtti.Görür, yakın zamanda meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin Kumburgaz fayının batı ucunun yalnızca küçük bir kısmını kırdığını, büyük kısmının ise kırılmadığını söyledi. Adalar fayı da hesaba katıldığında, 'İstanbul’da deprem bitti' yönündeki söylemlerin halkı yanılttığını vurgulayan Görür şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/muglada-43-buyuklugunde-deprem-1098575856.html
türki̇ye
i̇stanbul
marmara denizi
marmara bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/07/1094269574_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_239251f9c47fcdd5b58becb6bcf1cdd9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), marmara depremi, marmara denizi, marmara bölgesi
türkiye, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), marmara depremi, marmara denizi, marmara bölgesi
Prof. Dr. Görür'den İstanbul depremi uyarısı: '7'nin üzerinde olacağı kesin'
22:55 13.08.2025 (güncellendi: 23:16 13.08.2025)
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı televizyon yayınında İstanbul’daki deprem riskinin arttığını belirtti. Görür, yakın zamanda meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin 7'nin üzerinde bir depremi tetiklediğini açıkladı.
Habertürk yayınında konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’daki deprem riskinin arttığını belirtti.
Görür, yakın zamanda meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin Kumburgaz fayının batı ucunun yalnızca küçük bir kısmını kırdığını, büyük kısmının ise kırılmadığını söyledi. Adalar fayı da hesaba katıldığında, 'İstanbul’da deprem bitti' yönündeki söylemlerin halkı yanılttığını vurgulayan Görür şöyle konuştu:
Benim şahsi ve bilimsel görüşüm şu; İstanbul daha tehlikeli oldu. İstanbul'da yakın zamanda olan 6.2 büyüklüğündeki deprem Kumburgaz fayının batı ucunun ancak cüzi bir kısmının kırılması, büyük bir kısmının kırılmadığı ve normal olarak körfezin içerisine giren adalar fayını da göz önüne alırsan. Halka yanlış bir şey pompalandı. 'İstanbul'da deprem bitti' sözleri halkı yanılttı. Bir tavsama oldu diye düşünüyorum, dolayısıyla İstanbul daha tehlikeli hale geldi. Bu fayların kırılmasıyla birlikte 7'nin üzerinde bir deprem olacağı kesin.