https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/siddetli-firtina-deniz-ulasimini-vurdu-iptal-edilen-seferler-aciklandi-1098615104.html

Şiddetli fırtına deniz ulaşımını vurdu: İptal edilen seferler açıklandı

Şiddetli fırtına deniz ulaşımını vurdu: İptal edilen seferler açıklandı

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli poyraz, deniz ulaşımını durma noktasına getirdi. Şehir Hatları, İDO ve BUDO, kötü hava koşulları nedeniyle birçok... 15.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-15T15:04+0300

2025-08-15T15:04+0300

2025-08-15T15:04+0300

türki̇ye

rüzgar

poyraz

hava

şiddetli rüzgar

marmara denizi

bandırma

zeytinburnu

bursa deniz otobüsleri (budo)

i̇stanbul deniz otobüsleri (i̇do)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/17/1053026542_9:0:1221:682_1920x0_80_0_0_56af3db03a66016f7f176efd4ae5ef67.jpg

Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli poyraz, sabah saatlerinden itibaren bölgedeki deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Rüzgarın saatte 30 ila 75 kilometre hızla esmesi nedeniyle, hem yolcu hem de yük taşımacılığında ciddi kesintiler yaşandı.Şehir hatları iptal olan seferlerŞehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava şartları sebebiyle Poyraz-Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Hattı seferlerimizin Poyraz iskelesine uğramaları ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır” ifadelerine yer verildi. Açıklama, yolcuların dikkatli olmaları ve alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyarı niteliği taşıdı.İDO Bandırma seferini durdurduİstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) da kötü hava koşullarından etkilenen kurumlardan biri oldu. Kurumdan yapılan bilgilendirmede, “Değerli misafirimiz, olumsuz hava şartları nedeniyle 15.08.2025 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 19.00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.BUDO tüm seferleri durdurduBursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ise gün içinde yapılması planlanan tüm seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Açıklamada, 15.08.2025 tarihli toplam sekiz seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği belirtildi. İptal edilen seferler arasında İstanbul - Bursa, Bursa - İstanbul ve Armutlu - Mudanya hatları yer aldı.İstanbul Boğazı’nı kullanmak isteyen kuru yük gemileri, şiddetli poyraz nedeniyle yolculuğa devam edemedi. Edinilen bilgilere göre, çok sayıda gemi Zeytinburnu, Beylikdüzü ve Avcılar açıklarında demirleyerek hava şartlarının iyileşmesini beklemeye başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/prof-dr-naci-gorurden-72-buyuklugunde-deprem-uyarisi-en-buyuk-hasarin-nerede-olacagini-acikladi-1098614768.html

türki̇ye

marmara denizi

bandırma

zeytinburnu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

marmara denizi poyraz, deniz ulaşımı iptal, i̇do sefer iptali, budo seferleri durduruldu, şehir hatları iptal açıklaması, 15 ağustos deniz seferleri, şiddetli poyraz i̇stanbul