Şiddetli fırtına deniz ulaşımını vurdu: İptal edilen seferler açıklandı
Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli poyraz, sabah saatlerinden itibaren bölgedeki deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Rüzgarın saatte 30 ila 75 kilometre hızla esmesi nedeniyle, hem yolcu hem de yük taşımacılığında ciddi kesintiler yaşandı.Şehir hatları iptal olan seferlerŞehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava şartları sebebiyle Poyraz-Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Hattı seferlerimizin Poyraz iskelesine uğramaları ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır” ifadelerine yer verildi. Açıklama, yolcuların dikkatli olmaları ve alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyarı niteliği taşıdı.İDO Bandırma seferini durdurduİstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) da kötü hava koşullarından etkilenen kurumlardan biri oldu. Kurumdan yapılan bilgilendirmede, “Değerli misafirimiz, olumsuz hava şartları nedeniyle 15.08.2025 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 19.00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.BUDO tüm seferleri durdurduBursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ise gün içinde yapılması planlanan tüm seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Açıklamada, 15.08.2025 tarihli toplam sekiz seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği belirtildi. İptal edilen seferler arasında İstanbul - Bursa, Bursa - İstanbul ve Armutlu - Mudanya hatları yer aldı.İstanbul Boğazı’nı kullanmak isteyen kuru yük gemileri, şiddetli poyraz nedeniyle yolculuğa devam edemedi. Edinilen bilgilere göre, çok sayıda gemi Zeytinburnu, Beylikdüzü ve Avcılar açıklarında demirleyerek hava şartlarının iyileşmesini beklemeye başladı.
Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli poyraz, sabah saatlerinden itibaren bölgedeki deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Rüzgarın saatte 30 ila 75 kilometre hızla esmesi nedeniyle, hem yolcu hem de yük taşımacılığında ciddi kesintiler yaşandı.
Şehir hatları iptal olan seferler
Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava şartları sebebiyle Poyraz-Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Hattı seferlerimizin Poyraz iskelesine uğramaları ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır” ifadelerine yer verildi. Açıklama, yolcuların dikkatli olmaları ve alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyarı niteliği taşıdı.
İDO Bandırma seferini durdurdu
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) da kötü hava koşullarından etkilenen kurumlardan biri oldu. Kurumdan yapılan bilgilendirmede, “Değerli misafirimiz, olumsuz hava şartları nedeniyle 15.08.2025 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 19.00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.
BUDO tüm seferleri durdurdu
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ise gün içinde yapılması planlanan tüm seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Açıklamada, 15.08.2025 tarihli toplam sekiz seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği belirtildi. İptal edilen seferler arasında İstanbul - Bursa, Bursa - İstanbul ve Armutlu - Mudanya hatları yer aldı.
İstanbul Boğazı’nı kullanmak isteyen kuru yük gemileri, şiddetli poyraz nedeniyle yolculuğa devam edemedi. Edinilen bilgilere göre, çok sayıda gemi Zeytinburnu, Beylikdüzü ve Avcılar açıklarında demirleyerek hava şartlarının iyileşmesini beklemeye başladı.