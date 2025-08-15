https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/prof-dr-naci-gorurden-72-buyuklugunde-deprem-uyarisi-en-buyuk-hasarin-nerede-olacagini-acikladi-1098614768.html

Prof. Dr. Naci Görür'den 7.2 büyüklüğünde deprem uyarısı: En büyük yıkımın nerede olacağını açıkladı

Prof. Dr. Naci Görür'den 7.2 büyüklüğünde deprem uyarısı: En büyük yıkımın nerede olacağını açıkladı

Sputnik Türkiye

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi’nde beklenen büyük İstanbul depremi için yeni uyarılarda bulundu. İstanbul'da en az 7.2 büyüklüğünde deprem... 15.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-15T14:32+0300

2025-08-15T14:32+0300

2025-08-15T14:38+0300

türki̇ye

deprem

naci görür

i̇stanbul

kuzey anadolu fayı

kocaeli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/07/1094269574_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_521de4af8f86d4c2c4756df39ee59cac.jpg

Marmara Denizi’nde beklenen büyük deprem ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’un büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu bir kez daha vurguladı. Türkiye’nin en aktif deprem hattı olan Kuzey Anadolu Fayı’nın kırılma döngüsünün dolduğunu hatırlatan Görür, olası depremin büyüklüğünün en az 7.2 olacağını belirtti.Görür, Kuzey Anadolu Fayı’nın yaklaşık her 250 yılda bir büyük deprem ürettiğini vurgulayarak, “En son büyük deprem 1766’da oldu. 250 yıl eklediğinizde 2016 yılına geliyorsunuz. Yani Marmara’nın deprem üretme zamanı doldu,” dedi.“İstediğiniz kadar dua edin, bu mekanizmayı durduramazsınız. Deprem, doğanın değişmez yasalarıyla gerçekleşir,” sözleriyle uyarısını net şekilde dile getirdi.'En az 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir'1999 Kocaeli depremi sonrası, fay hattının batısında yer alan İstanbul’un hedef haline geldiğini belirten Görür, "İstanbul’da en az 7,2 büyüklüğünde deprem olma olasılığı çok yüksek," ifadelerini kullandı. Bu sözler, İstanbul’un büyük bir tehdit altında olduğunu yeniden gündeme taşıdı.'Yıkımın yoğunluğu en fazla Avrupa yakasında görülecek'“Bu yıkımın yoğunluğu en fazla Avrupa yakasında görülecek. Yine Asya yakasında da belirli yerlerde deprem şiddeti fazla olacaktır” diyen Görür, beklenen depremin şiddetini ise “Aşağı yukarı 8 şiddetinde, 9 şiddetinde deprem ile karşı karşıya kalacağımız kesindir” şeklinde değerlendirdi.“9 şiddetindeki bir depremde en güvenli, sağlıklı binalar bile hasar görür. Depremde hasar görmemek çok ender bir durumdur,” sözleriyle, yapı güvenliği konusunda uyarılarda bulundu.İstanbul’un zemin haritasına da dikkat çeken Görür, Avrupa Yakası’nın zemininin daha genç ve sismik dalgaları büyüten yapıda olduğunu söyledi.“Avrupa yakasında deniz kenarında oturanlar manzaranın keyfini çıkarıyor ama olası depremde ivme ve yıkım riskleri çok daha yüksek” sözleriyle sahil şeridinde yaşayanları uyardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/afad-duyurdu-balikesir-sindirgida-4-buyuklugunde-deprem-1098612765.html

türki̇ye

i̇stanbul

kuzey anadolu fayı

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

naci görür, i̇stanbul depremi, kuzey anadolu fayı, avrupa yakası deprem riski, marmara deprem uyarısı, deprem dirençli şehirler, zemin yapısı, büyük i̇stanbul depremi