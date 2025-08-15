https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/seren-serengilden-siyasete-girme-karari-fikrim-degisti-diyerek-duyurdu-1098607610.html
Seren Serengil'den siyasete girme kararı: 'Fikrim değişti' diyerek duyurdu
Şarkıcı Seren Serengil, siyasete geri dönme kararını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Daha önce siyasete atılacağı yönünde beyanlarda bulunan ancak herhangi bir resmi girişimde bulunmayan Serengil, bu kez daha net konuştu.Serengil’in açıklaması, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılması sonrası geldi. Gündeme bomba gibi düşen siyasi geçişin ardından Serengil, şu ifadeleri kullandı:"Bugün çok midem bulanıyor. Siyasete girmekten vazgeçmiştim şu anda tamamen fikrim değişti. Girmeye karar verdim. Destekleyecekseniz ben hazırım."
