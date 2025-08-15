Türkiye
Rusya'da Türki halkların kökenine dair uluslararası konferans düzenlenecek
Altay Cumhuriyeti'nde çeşitli ülkelerden Türkologların da katılımıyla Türki halklar medeniyetinin kökenine ilişkin konferans yapılacak. 15.08.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu'na bağlı Altay Cumhuriyeti’ndeki 'Manjerok' turizm kompleksinde 16-18 Eylül tarihlerinde 'Altay – Türki Halkların Anavatanı. Türki Halklar Medeniyetinin Doğuş Tarihine Doğru' konulu 2. Uluslararası Bilimsel ve Uygulamalı Konferans gerçekleştirilecek.Konferansa devlet görevlileriyle birlikte önde gelen Rus ve yabancı tarihçiler, Türkologlar, Altayologlar ve dilbilimcilerin katılması bekleniyor.Konferansın katılımcıları, Türki halkların maddi ve manevi kültürüne ilişkin eserler üzerinde uzun süredir hummalı çalışmalar yürütürken yarın başlayacak konferansta bu çalışmaların sonuçlarını paylaşacak.Putin'den mesaj: 'Rus tarihi mirasının önemli parçalarından biri'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konferans öncesinde katılımcılara gönderdiği mesajında, Türki halkların dil, gelenek ve özgün yaşam biçiminin Rusya’nın tarihi mirasının en önemli parçalarından biri olduğuna vurgu yaptı. İlki geçen yıl yapılan bu önemli toplantıda Özbekistan, Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Belarus, Macaristan, Moğolistan ve diğer ülkelerden 70’ten fazla bilim insanı bir araya geldi. Geçen yılki konferansın ana konuları arasında Türki halklar medeniyetinin kökenleri, Türki halkların tarihi, Slavlar ile etkileşimleri, ayrıca kültür ve yazı sistemleri ele alındı.
10:51 15.08.2025
© Sputnik / Andrei KasprishinАвтомобиль на Чуйском тракте, Республика Алтай
Автомобиль на Чуйском тракте, Республика Алтай - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2025
© Sputnik / Andrei Kasprishin
Abone ol
Altay Cumhuriyeti'nde çeşitli ülkelerden Türkologların da katılımıyla Türki halklar medeniyetinin kökenine ilişkin konferans yapılacak.
Rusya Federasyonu'na bağlı Altay Cumhuriyeti’ndeki 'Manjerok' turizm kompleksinde 16-18 Eylül tarihlerinde 'Altay – Türki Halkların Anavatanı. Türki Halklar Medeniyetinin Doğuş Tarihine Doğru' konulu 2. Uluslararası Bilimsel ve Uygulamalı Konferans gerçekleştirilecek.

Konferansa devlet görevlileriyle birlikte önde gelen Rus ve yabancı tarihçiler, Türkologlar, Altayologlar ve dilbilimcilerin katılması bekleniyor.

Konferansın katılımcıları, Türki halkların maddi ve manevi kültürüne ilişkin eserler üzerinde uzun süredir hummalı çalışmalar yürütürken yarın başlayacak konferansta bu çalışmaların sonuçlarını paylaşacak.

Putin'den mesaj: 'Rus tarihi mirasının önemli parçalarından biri'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konferans öncesinde katılımcılara gönderdiği mesajında, Türki halkların dil, gelenek ve özgün yaşam biçiminin Rusya’nın tarihi mirasının en önemli parçalarından biri olduğuna vurgu yaptı.

İlki geçen yıl yapılan bu önemli toplantıda Özbekistan, Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Belarus, Macaristan, Moğolistan ve diğer ülkelerden 70’ten fazla bilim insanı bir araya geldi.

Geçen yılki konferansın ana konuları arasında Türki halklar medeniyetinin kökenleri, Türki halkların tarihi, Slavlar ile etkileşimleri, ayrıca kültür ve yazı sistemleri ele alındı.
