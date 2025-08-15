https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/moskalkovadan-kursk-saldirisina-tepki-insancil-hukukun-tum-ilkeleri-ihlal-ediliyor-1098605863.html
Moskalkova’dan Kursk saldırısına tepki: ‘İnsancıl hukukun tüm ilkeleri ihlal ediliyor’
Ukrayna ordusunun dün gece Kursk kentine yönelik düzenlediği ve bir kişinin öldüğü, çok sayıda vatandaşın da yaralandığı İHA saldırısına tepki gösteren Rusya... 15.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-15T10:07+0300
2025-08-15T10:07+0300
2025-08-15T10:11+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/0a/1059779607_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9d622451e7615dda11666ee59d1490ed.jpg
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, Alaska’da bugün yapılması planlanan Rusya-ABD Zirvesi öncesinde Kiev rejiminin Rusya’nın batısındaki Kursk kentine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısını ‘yangına körükle gitmek’ olarak niteledi.Moskalkova, sosyal medya paylaşımında, “Bugün özel bir gün. Konsantre olmak, çabalamak, iyi görünmeye çalışmak, yangına körükle gitmemek için tam zamanı. Zira Alaska'da yapılacak olan dünya liderleri toplantısında Ukrayna çatışmasının gelecekteki gidişatı ele alınacak. Ancak Nazi rejiminin sapkın mantığı, kendine özgü bir dünya imajı, kendine özgü öncelikler geliştirdi. Silahsız, korumasız vatandaşlara saldırmak, insani hukukun akla gelebilecek tüm ilkelerini açıkça ve alenen ihlal etmek. İşte yine. Bu sefer Kursk'ta bir İHA saldırısı oldu, siviller yaralandı, bir kişi öldü” diye yazdı.Kursk Valisi: Yaralıların sayısı 10’a çıktıKursk Valisi Aleksandr Hinşteyn, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde düzenlediği İHA saldırısında yaralanan vatandaş sayısının 10’a çıktığını bildirdi.Yaralılar arasında, 2010 doğumlu bir çocuğun da bulunduğuna dikkat çeken Hinşteyn, tahliye edilen vatandaşların geçici barınma merkezine yerleştirildiğini belirtti.
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/0a/1059779607_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_690a5da5bf22b23f69455970738b5497.jpg
10:07 15.08.2025 (güncellendi: 10:11 15.08.2025)
Ukrayna ordusunun dün gece Kursk kentine yönelik düzenlediği ve bir kişinin öldüğü, çok sayıda vatandaşın da yaralandığı İHA saldırısına tepki gösteren Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Moskalkova, Kiev rejiminin insancıl hukukun tüm ilkelerini ihlal ettiğini belirtti.
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, Alaska’da bugün yapılması planlanan Rusya-ABD Zirvesi öncesinde Kiev rejiminin Rusya’nın batısındaki Kursk kentine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısını ‘yangına körükle gitmek’ olarak niteledi.
Moskalkova, sosyal medya paylaşımında, “Bugün özel bir gün. Konsantre olmak, çabalamak, iyi görünmeye çalışmak, yangına körükle gitmemek için tam zamanı. Zira Alaska'da yapılacak olan dünya liderleri toplantısında Ukrayna çatışmasının gelecekteki gidişatı ele alınacak. Ancak Nazi rejiminin sapkın mantığı, kendine özgü bir dünya imajı, kendine özgü öncelikler geliştirdi. Silahsız, korumasız vatandaşlara saldırmak, insani hukukun akla gelebilecek tüm ilkelerini açıkça ve alenen ihlal etmek. İşte yine. Bu sefer Kursk'ta bir İHA saldırısı oldu, siviller yaralandı, bir kişi öldü” diye yazdı.
Kursk Valisi: Yaralıların sayısı 10’a çıktı
Kursk Valisi Aleksandr Hinşteyn, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde düzenlediği İHA saldırısında yaralanan vatandaş sayısının 10’a çıktığını bildirdi.
Yaralılar arasında, 2010 doğumlu bir çocuğun da bulunduğuna dikkat çeken Hinşteyn, tahliye edilen vatandaşların geçici barınma merkezine yerleştirildiğini belirtti.