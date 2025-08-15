Gazeteci Napolitano, Putin-Trump görüşmesini değerlendirdi: 'Putin üstün konumda'

Putin'in söyleyeceği şey şu olacak:

'Bir ay içinde bunun bir önemi kalmayacak. Bir ay içinde her şey bizim olacak. Eğer hemen ateşkes istiyorsan, Ukrayna'nın çekilmesini sağla.'

Eğer Ukrayna çekilmezse, biz onları çekilmeye zorlayacağız ve siz bizi durduramazsınız. Yaptırımlarınızdan korkmuyoruz. Tehditlerinizden de korkmuyoruz. Bu olacak. İsterseniz bu, sizin istediğiniz ateşkesi sağlayacak şekilde olur, istemezseniz de olur ama bu olacak.