Gazeteci Napolitano, Putin-Trump görüşmesini değerlendirdi: 'Putin üstün konumda'
Gazeteci Napolitano, Putin-Trump görüşmesini değerlendirdi: 'Putin üstün konumda'
Sputnik Türkiye
Gazeteci Andrew Napolitano Sputnik’e verdiği röportajda, Rusya'nın son dönemdeki askeri başarılarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ciddi bir avantaj... 15.08.2025, Sputnik Türkiye
Yaptığı açıkalamda, "Rus ordusu hedeflerine ulaşmaya çok yakın. Bu, Başkan Putin'i üstün konuma getiriyor" diyen Napolitano, Amerikalıların tabiriyle Putin'in şu anda "catbird seat" yani en avantajlı pozisyonda olduğunu ifade etti.Napolitano, ABD ve Rusya arasında ticari ve diplomatik ilişkilerin yeniden canlandırılabileceğine inandığını belirterek şunları söyledi:Bu tür bir normalleşmenin bugün için mümkün olmadığını kabul eden Napolitano, Çin, Hindistan, Brezilya ve hatta İran gibi ülkelerin de sürece dahil olabileceğini vurguladı. Ancak uzun vadede Rusya ile ABD arasında "büyük bir reset" için umutlu olduğunu belirtti.'Trump cephe hattının jeopolitik ayrıntıları ile ilgilenmiyor'Askeri analist ve eski ABD istihbarat subayı Scott Ritter da Alaska'daki görüşmeleri Sputnik'e yorumladı.Ritter açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Açıklamasında Putin'in nasıl bir yol izleyeceğine dair de tahmin de bulunan Ritter, şu cümlelerle konuşmasını sonlandırdı:
Gazeteci Napolitano, Putin-Trump görüşmesini değerlendirdi: 'Putin üstün konumda'

19:45 15.08.2025
Abone ol
Gazeteci Andrew Napolitano Sputnik’e verdiği röportajda, Rusya'nın son dönemdeki askeri başarılarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ciddi bir avantaj sağladığını söyledi.
Yaptığı açıkalamda, “Rus ordusu hedeflerine ulaşmaya çok yakın. Bu, Başkan Putin’i üstün konuma getiriyor” diyen Napolitano, Amerikalıların tabiriyle Putin’in şu anda “catbird seat” yani en avantajlı pozisyonda olduğunu ifade etti.
Napolitano, ABD ve Rusya arasında ticari ve diplomatik ilişkilerin yeniden canlandırılabileceğine inandığını belirterek şunları söyledi:

New York’tan Moskova’ya Doha üzerinden uçmak zorunda kalmadan gitmek istiyorum. Kredi kartımın Moskova’da geçmesini, Rus arkadaşlarımla Amerikan ajanları tarafından izlenmeden iletişim kurabilmeyi arzuluyorum. Başkan Putin’in de Trump’ın da bu yönde arzuları olduğunu düşünüyorum.

Bu tür bir normalleşmenin bugün için mümkün olmadığını kabul eden Napolitano, Çin, Hindistan, Brezilya ve hatta İran gibi ülkelerin de sürece dahil olabileceğini vurguladı. Ancak uzun vadede Rusya ile ABD arasında “büyük bir reset” için umutlu olduğunu belirtti.

'Trump cephe hattının jeopolitik ayrıntıları ile ilgilenmiyor'

Askeri analist ve eski ABD istihbarat subayı Scott Ritter da Alaska'daki görüşmeleri Sputnik’e yorumladı.
Ritter açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Trump’ın istediği bir ateşkes. Hepsi bu. Trump, Ukrayna’daki cephe hattının jeopolitik ayrıntılarıyla ilgilenmiyor. O sadece bir ateşkes istiyor ve eğer Putin onu, bu ateşkese giden en hızlı yolun Ukrayna'nın 'Ana Rusya'dan' çekilmesi ve NATO’ya hayır demesi olduğunu ikna edebilirse, işte bu kadar. Ateşkes için gereken tek şey bu.
Açıklamasında Putin’in nasıl bir yol izleyeceğine dair de tahmin de bulunan Ritter, şu cümlelerle konuşmasını sonlandırdı:

Putin'in söyleyeceği şey şu olacak:

'Bir ay içinde bunun bir önemi kalmayacak. Bir ay içinde her şey bizim olacak. Eğer hemen ateşkes istiyorsan, Ukrayna'nın çekilmesini sağla.'

Eğer Ukrayna çekilmezse, biz onları çekilmeye zorlayacağız ve siz bizi durduramazsınız. Yaptırımlarınızdan korkmuyoruz. Tehditlerinizden de korkmuyoruz. Bu olacak. İsterseniz bu, sizin istediğiniz ateşkesi sağlayacak şekilde olur, istemezseniz de olur ama bu olacak.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2025
