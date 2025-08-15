https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/peskov-trump-putini-ucaktan-iniste-karsilayacak-1098617519.html
Peskov: Trump, Putin'i uçaktan inişte karşılayacak
Putin ve Trump'ın Alaska'da yapacağı tarihi zirveye saatler kala Kremlin'den görüşmeye ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor. 15.08.2025, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uçağının Alaska'ya yerel saatle tam 11:00'de (Moskova ve Türkiye saatiyle 22:00) ineceğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus lideri uçaktan inişte karşılayacağını belirtti. Peskov, Putin'i taşıyan uçağın Magadan'dan zirvenin yapılacağı Anchorage kentine tam zamanında kalkacağının ve gecikme yaşanacağının altını çizdi. Kremlin Sözcüsü, Putin'in Alaska'ya uçuş sırasında zirvenin tüm konularıyla ilgili tezler üzerinde çalışacağını kaydetti.
