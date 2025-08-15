Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/peskov-trump-putini-ucaktan-iniste-karsilayacak-1098617519.html
Peskov: Trump, Putin'i uçaktan inişte karşılayacak
Peskov: Trump, Putin'i uçaktan inişte karşılayacak
Sputnik Türkiye
Putin ve Trump'ın Alaska'da yapacağı tarihi zirveye saatler kala Kremlin'den görüşmeye ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor. 15.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-15T17:00+0300
2025-08-15T17:00+0300
dünya
vladimir putin
rusya
alaska
kremlin
abd
donald trump
putin-trump görüşmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102918/26/1029182600_0:207:2909:1843_1920x0_80_0_0_e65d8ec0fa6a0d0833eaeb8829e4c531.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uçağının Alaska'ya yerel saatle tam 11:00'de (Moskova ve Türkiye saatiyle 22:00) ineceğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus lideri uçaktan inişte karşılayacağını belirtti. Peskov, Putin'i taşıyan uçağın Magadan'dan zirvenin yapılacağı Anchorage kentine tam zamanında kalkacağının ve gecikme yaşanacağının altını çizdi. Kremlin Sözcüsü, Putin'in Alaska'ya uçuş sırasında zirvenin tüm konularıyla ilgili tezler üzerinde çalışacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/trump-alaska-zirvesinden-bir-sonuc-cikmasini-umuyor-1098616026.html
rusya
alaska
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102918/26/1029182600_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_41169efdb7337cf6963f06af98604e9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, rusya, alaska, kremlin, abd, donald trump, putin-trump görüşmesi
vladimir putin, rusya, alaska, kremlin, abd, donald trump, putin-trump görüşmesi

Peskov: Trump, Putin'i uçaktan inişte karşılayacak

17:00 15.08.2025
© Sputnik / Michael Klimentyev / Multimedya arşivine gidinRussian President Vladimir Putin and President of the USA Donald Trump, right, talk during their meeting on the sidelines of the G20 summit in Hamburg
Russian President Vladimir Putin and President of the USA Donald Trump, right, talk during their meeting on the sidelines of the G20 summit in Hamburg - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2025
© Sputnik / Michael Klimentyev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Putin ve Trump'ın Alaska'da yapacağı tarihi zirveye saatler kala Kremlin'den görüşmeye ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uçağının Alaska'ya yerel saatle tam 11:00'de (Moskova ve Türkiye saatiyle 22:00) ineceğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus lideri uçaktan inişte karşılayacağını belirtti.

Peskov, Putin'i taşıyan uçağın Magadan'dan zirvenin yapılacağı Anchorage kentine tam zamanında kalkacağının ve gecikme yaşanacağının altını çizdi.

Kremlin Sözcüsü, Putin'in Alaska'ya uçuş sırasında zirvenin tüm konularıyla ilgili tezler üzerinde çalışacağını kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2025
UKRAYNA KRİZİ
Trump, Alaska zirvesinden ‘bir sonuç çıkmasını’ umuyor
15:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала