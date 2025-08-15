https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/peskov-gorusme-67-saat-surebilir-1098619602.html

Peskov: Görüşme 6–7 saat sürebilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, bugün TSİ 22.30’da Alaska’daki Elmendorf-Richardson Askeri Üssü’nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor... 15.08.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın merakla beklenen teması öncesi Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, açıklamalarda bulundu. Peskov, başlangıçta baş başa yapılması planlanan görüşmeye yardımcıların da katılacağını belirterek, sürecin ilk bölümünün ardından liderlerin heyetler halinde masaya oturacağını ve bu oturumun muhtemelen çalışma yemeği formatında gerçekleşeceğini söyledi.Görüşmelerin sonunda Putin ve Trump’ın katılımıyla ortak bir basın toplantısı düzenleneceğini belirten Peskov, ''Putin ve Trump görüşmeleri toplamda en az 6–7 saat sürebilir. Öncelikle bir baş başa görüşme planlıyorduk, ancak şimdi bu görüşmede yardımcıların da yer alacağı anlaşılıyor'' dedi.

