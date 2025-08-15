Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/peskov-gorusme-67-saat-surebilir-1098619602.html
Peskov: Görüşme 6–7 saat sürebilir
Peskov: Görüşme 6–7 saat sürebilir
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, bugün TSİ 22.30’da Alaska’daki Elmendorf-Richardson Askeri Üssü’nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor... 15.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-15T19:10+0300
2025-08-15T19:10+0300
dünya
donald trump
abd
rusya
vladimir putin
görüşme
ikili görüşme
doğrudan görüşme
heyetlararası görüşme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098501963_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_3e13d5a1e103435065366e9fcd730343.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın merakla beklenen teması öncesi Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, açıklamalarda bulundu. Peskov, başlangıçta baş başa yapılması planlanan görüşmeye yardımcıların da katılacağını belirterek, sürecin ilk bölümünün ardından liderlerin heyetler halinde masaya oturacağını ve bu oturumun muhtemelen çalışma yemeği formatında gerçekleşeceğini söyledi.Görüşmelerin sonunda Putin ve Trump’ın katılımıyla ortak bir basın toplantısı düzenleneceğini belirten Peskov, ''Putin ve Trump görüşmeleri toplamda en az 6–7 saat sürebilir. Öncelikle bir baş başa görüşme planlıyorduk, ancak şimdi bu görüşmede yardımcıların da yer alacağı anlaşılıyor'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/peskov-trump-putini-ucaktan-iniste-karsilayacak-1098617519.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098501963_0:0:2273:1704_1920x0_80_0_0_c21b5655e3357ba9090ded685b719054.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, abd, rusya, vladimir putin, görüşme, ikili görüşme, doğrudan görüşme, heyetlararası görüşme
donald trump, abd, rusya, vladimir putin, görüşme, ikili görüşme, doğrudan görüşme, heyetlararası görüşme

Peskov: Görüşme 6–7 saat sürebilir

19:10 15.08.2025
© Sputnik / Vladimir AstapkovichTổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2025
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, bugün TSİ 22.30’da Alaska’daki Elmendorf-Richardson Askeri Üssü’nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki lider arasındaki temasların toplamda en az 6–7 saat sürebileceğini açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın merakla beklenen teması öncesi Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, açıklamalarda bulundu.
Peskov, başlangıçta baş başa yapılması planlanan görüşmeye yardımcıların da katılacağını belirterek, sürecin ilk bölümünün ardından liderlerin heyetler halinde masaya oturacağını ve bu oturumun muhtemelen çalışma yemeği formatında gerçekleşeceğini söyledi.
Görüşmelerin sonunda Putin ve Trump’ın katılımıyla ortak bir basın toplantısı düzenleneceğini belirten Peskov, ''Putin ve Trump görüşmeleri toplamda en az 6–7 saat sürebilir. Öncelikle bir baş başa görüşme planlıyorduk, ancak şimdi bu görüşmede yardımcıların da yer alacağı anlaşılıyor'' dedi.
Russian President Vladimir Putin and President of the USA Donald Trump, right, talk during their meeting on the sidelines of the G20 summit in Hamburg - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2025
DÜNYA
Peskov: Trump, Putin'i uçaktan inişte karşılayacak
17:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала