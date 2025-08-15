https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/peskov-gorusme-67-saat-surebilir-1098619602.html
Peskov: Görüşme 6–7 saat sürebilir
Peskov: Görüşme 6–7 saat sürebilir
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, bugün TSİ 22.30’da Alaska’daki Elmendorf-Richardson Askeri Üssü’nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor... 15.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-15T19:10+0300
2025-08-15T19:10+0300
2025-08-15T19:10+0300
dünya
donald trump
abd
rusya
vladimir putin
görüşme
ikili görüşme
doğrudan görüşme
heyetlararası görüşme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098501963_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_3e13d5a1e103435065366e9fcd730343.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın merakla beklenen teması öncesi Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, açıklamalarda bulundu. Peskov, başlangıçta baş başa yapılması planlanan görüşmeye yardımcıların da katılacağını belirterek, sürecin ilk bölümünün ardından liderlerin heyetler halinde masaya oturacağını ve bu oturumun muhtemelen çalışma yemeği formatında gerçekleşeceğini söyledi.Görüşmelerin sonunda Putin ve Trump’ın katılımıyla ortak bir basın toplantısı düzenleneceğini belirten Peskov, ''Putin ve Trump görüşmeleri toplamda en az 6–7 saat sürebilir. Öncelikle bir baş başa görüşme planlıyorduk, ancak şimdi bu görüşmede yardımcıların da yer alacağı anlaşılıyor'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/peskov-trump-putini-ucaktan-iniste-karsilayacak-1098617519.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098501963_0:0:2273:1704_1920x0_80_0_0_c21b5655e3357ba9090ded685b719054.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, abd, rusya, vladimir putin, görüşme, ikili görüşme, doğrudan görüşme, heyetlararası görüşme
donald trump, abd, rusya, vladimir putin, görüşme, ikili görüşme, doğrudan görüşme, heyetlararası görüşme
Peskov: Görüşme 6–7 saat sürebilir
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, bugün TSİ 22.30’da Alaska’daki Elmendorf-Richardson Askeri Üssü’nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki lider arasındaki temasların toplamda en az 6–7 saat sürebileceğini açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın merakla beklenen teması öncesi Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, açıklamalarda bulundu.
Peskov, başlangıçta baş başa yapılması planlanan görüşmeye yardımcıların da katılacağını belirterek, sürecin ilk bölümünün ardından liderlerin heyetler halinde masaya oturacağını ve bu oturumun muhtemelen çalışma yemeği formatında gerçekleşeceğini söyledi.
Görüşmelerin sonunda Putin ve Trump’ın katılımıyla ortak bir basın toplantısı düzenleneceğini belirten Peskov, ''Putin ve Trump görüşmeleri toplamda en az 6–7 saat sürebilir. Öncelikle bir baş başa görüşme planlıyorduk, ancak şimdi bu görüşmede yardımcıların da yer alacağı anlaşılıyor'' dedi.