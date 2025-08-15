Türkiye
Niğde’de yere tüküren sürücüye ceza kesildi
Niğde Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 Ağustos 2025 tarihinde Kale Mahallesi Bekir Ballı Yokuşu’nda gerçekleştirilen denetimlerde, bir araç sürücüsünün aracının camından yere tükürdüğü tespit edildi. Olay, belediye ekiplerince video kaydıyla belgelendi.Yönetmeliğe göre cezaBelediye ekipleri, tespit edilen ihlale ilgili yönetmelik gereğince cezai işlem uyguladı. Ceza miktarı hakkında bilgi verilmezken, ihlalin halk sağlığını tehdit ettiği vurgulandı.Belediyeden uyarıNiğde Belediyesi yetkilileri, halk sağlığını korumak amacıyla benzer ihlallerin takibinin süreceğini belirtti.
Niğde’de bir araç sürücüsüne, aracının camından yere tükürdüğü gerekçesiyle ceza kesildi. Belediye ekipleri, video kaydıyla belgelenen ihlale ilişkin halk sağlığı gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.
Niğde Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 Ağustos 2025 tarihinde Kale Mahallesi Bekir Ballı Yokuşu’nda gerçekleştirilen denetimlerde, bir araç sürücüsünün aracının camından yere tükürdüğü tespit edildi. Olay, belediye ekiplerince video kaydıyla belgelendi.

Yönetmeliğe göre ceza

Belediye ekipleri, tespit edilen ihlale ilgili yönetmelik gereğince cezai işlem uyguladı. Ceza miktarı hakkında bilgi verilmezken, ihlalin halk sağlığını tehdit ettiği vurgulandı.

Belediyeden uyarı

Niğde Belediyesi yetkilileri, halk sağlığını korumak amacıyla benzer ihlallerin takibinin süreceğini belirtti.
