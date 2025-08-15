https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/nigdede-yere-tukuren-surucuye-ceza-kesildi-1098613235.html
Niğde’de yere tüküren sürücüye ceza kesildi
Niğde Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 Ağustos 2025 tarihinde Kale Mahallesi Bekir Ballı Yokuşu’nda gerçekleştirilen denetimlerde, bir araç sürücüsünün aracının camından yere tükürdüğü tespit edildi. Olay, belediye ekiplerince video kaydıyla belgelendi.Yönetmeliğe göre cezaBelediye ekipleri, tespit edilen ihlale ilgili yönetmelik gereğince cezai işlem uyguladı. Ceza miktarı hakkında bilgi verilmezken, ihlalin halk sağlığını tehdit ettiği vurgulandı.Belediyeden uyarıNiğde Belediyesi yetkilileri, halk sağlığını korumak amacıyla benzer ihlallerin takibinin süreceğini belirtti.
