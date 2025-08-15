Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/lavrovdan-putin-trump-gorusmesine-iliskin-aciklama-rusyanin-durusu-net-ve-bunu-anlatacak--1098602600.html
Lavrov’dan Putin-Trump görüşmesine ilişkin açıklama: ‘Rusya’nın duruşu net ve bunu anlatacak’
Lavrov’dan Putin-Trump görüşmesine ilişkin açıklama: ‘Rusya’nın duruşu net ve bunu anlatacak’
Sputnik Türkiye
Alaska’daki zirvede Rusya tarafının net duruşunu ortaya koyacağını belirten Dışişleri Bakanı Lavrov, bu konuda, ABD’nin özel temsilcisi Witkoff’un ziyaretleri... 15.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-15T07:47+0300
2025-08-15T07:51+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
abd
vladimir putin
donald trump
steve witkoff
alaska
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1b/1095721720_0:0:702:395_1920x0_80_0_0_9c6e26d0a71a8e4438fe5b28194528a4.png
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus televizyonuna açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında bu akşam Alaska’da yapılacak görüşmeyle ilgili beklentileri değerlendirdi.Lavrov, “Biz hiçbir zaman önceden bir şey tahmin etmiyoruz. Biz, argümanlarımızın olduğunu, net ve açık bir duruşumuzun olduğunu biliyoruz. Biz bunu açıklamaya devam edeceğiz. Bu konuda, Steve Witkoff’un ziyaretleri sırasında çok şey yapıldı. Başkan bunu söyledi. Witkoff, Trump adına konuştu. Umarım bugün de bu çok faydalı sohbeti sürdürürüz” ifadesini kullandı.Rusya ve ABD liderlerinin bu akşam Alaska’da bir araya gelmesi planlanıyor. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov'un Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, görüşme Elmendorf-Richardson askeri üssünde yapılacak. Putin ve Trump önce baş başa, ardından da heyetlerin katılımıyla görüşmeler yapacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/putin-trump-zirvesi-neler-yasandi-neler-konusulacak-1098601129.html
rusya
alaska
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1b/1095721720_45:0:673:471_1920x0_80_0_0_2c95712414d77c5eb85a0d0019d3de2e.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, sergey lavrov, abd, vladimir putin, donald trump, steve witkoff, alaska
rusya, sergey lavrov, abd, vladimir putin, donald trump, steve witkoff, alaska

Lavrov’dan Putin-Trump görüşmesine ilişkin açıklama: ‘Rusya’nın duruşu net ve bunu anlatacak’

07:47 15.08.2025 (güncellendi: 07:51 15.08.2025)
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2025
© Sputnik
Abone ol
Alaska’daki zirvede Rusya tarafının net duruşunu ortaya koyacağını belirten Dışişleri Bakanı Lavrov, bu konuda, ABD’nin özel temsilcisi Witkoff’un ziyaretleri sırasında da çok şey yapıldığını anımsattı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus televizyonuna açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında bu akşam Alaska’da yapılacak görüşmeyle ilgili beklentileri değerlendirdi.
Lavrov, “Biz hiçbir zaman önceden bir şey tahmin etmiyoruz. Biz, argümanlarımızın olduğunu, net ve açık bir duruşumuzun olduğunu biliyoruz. Biz bunu açıklamaya devam edeceğiz. Bu konuda, Steve Witkoff’un ziyaretleri sırasında çok şey yapıldı. Başkan bunu söyledi. Witkoff, Trump adına konuştu. Umarım bugün de bu çok faydalı sohbeti sürdürürüz” ifadesini kullandı.
Rusya ve ABD liderlerinin bu akşam Alaska’da bir araya gelmesi planlanıyor. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov'un Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, görüşme Elmendorf-Richardson askeri üssünde yapılacak. Putin ve Trump önce baş başa, ardından da heyetlerin katılımıyla görüşmeler yapacak.
El presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Finlandia en 2018 - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2025
UKRAYNA KRİZİ
Putin-Trump zirvesi: Neler yaşandı, neler konuşulacak?
04:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала