Lavrov'dan Putin-Trump görüşmesine ilişkin açıklama: 'Rusya'nın duruşu net ve bunu anlatacak'

Alaska’daki zirvede Rusya tarafının net duruşunu ortaya koyacağını belirten Dışişleri Bakanı Lavrov, bu konuda, ABD’nin özel temsilcisi Witkoff’un ziyaretleri... 15.08.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus televizyonuna açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD'li mevkidaşı Donald Trump arasında bu akşam Alaska'da yapılacak görüşmeyle ilgili beklentileri değerlendirdi.Lavrov, "Biz hiçbir zaman önceden bir şey tahmin etmiyoruz. Biz, argümanlarımızın olduğunu, net ve açık bir duruşumuzun olduğunu biliyoruz. Biz bunu açıklamaya devam edeceğiz. Bu konuda, Steve Witkoff'un ziyaretleri sırasında çok şey yapıldı. Başkan bunu söyledi. Witkoff, Trump adına konuştu. Umarım bugün de bu çok faydalı sohbeti sürdürürüz" ifadesini kullandı.Rusya ve ABD liderlerinin bu akşam Alaska'da bir araya gelmesi planlanıyor. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov'un Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, görüşme Elmendorf-Richardson askeri üssünde yapılacak. Putin ve Trump önce baş başa, ardından da heyetlerin katılımıyla görüşmeler yapacak.
Lavrov’dan Putin-Trump görüşmesine ilişkin açıklama: ‘Rusya’nın duruşu net ve bunu anlatacak’
07:47 15.08.2025 (güncellendi: 07:51 15.08.2025)
Alaska’daki zirvede Rusya tarafının net duruşunu ortaya koyacağını belirten Dışişleri Bakanı Lavrov, bu konuda, ABD’nin özel temsilcisi Witkoff’un ziyaretleri sırasında da çok şey yapıldığını anımsattı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus televizyonuna açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında bu akşam Alaska’da yapılacak görüşmeyle ilgili beklentileri değerlendirdi.
Lavrov, “Biz hiçbir zaman önceden bir şey tahmin etmiyoruz. Biz, argümanlarımızın olduğunu, net ve açık bir duruşumuzun olduğunu biliyoruz. Biz bunu açıklamaya devam edeceğiz. Bu konuda, Steve Witkoff’un ziyaretleri sırasında çok şey yapıldı. Başkan bunu söyledi. Witkoff, Trump adına konuştu. Umarım bugün de bu çok faydalı sohbeti sürdürürüz” ifadesini kullandı.
Rusya ve ABD liderlerinin bu akşam Alaska’da bir araya gelmesi planlanıyor. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov'un Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, görüşme Elmendorf-Richardson askeri üssünde yapılacak. Putin ve Trump önce baş başa, ardından da heyetlerin katılımıyla görüşmeler yapacak.