Meteoroloji'den fırtına ve yüksek sıcaklık uyarısı var: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den fırtına ve yüksek sıcaklık uyarısı var: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 15 Ağustos Cuma hava durumu raporunu yayımladı. Kuzeydoğuya yağış, Marmara ve Kuzey Ege’ye fırtına uyarısı yapıldı.

2025-08-15T06:48+0300

2025-08-15T06:48+0300

2025-08-15T06:49+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos Cuma günü hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği belirtildi. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hâkim olacak.Yağış, sıcaklık ve fırtına uyarısıHava sıcaklıklarının güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.MARMARAParçalı ve az bulutlu, zamanla açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esecek.EGEAz bulutlu ve açık. Kuzey Ege kıyılarında rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esecek.AKDENİZAz bulutlu ve açık.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık.BATI KARADENİZAz bulutlu ve açık.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer çok bulutlu. Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık.

