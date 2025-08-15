Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/meteorolojiden-firtina-ve-yuksek-sicaklik-uyarisi-var-bugun-hava-nasil-olacak-1098601456.html
Meteoroloji'den fırtına ve yüksek sıcaklık uyarısı var: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den fırtına ve yüksek sıcaklık uyarısı var: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 15 Ağustos Cuma hava durumu raporunu yayımladı. Kuzeydoğuya yağış, Marmara ve Kuzey Ege’ye fırtına uyarısı yapıldı.
2025-08-15T06:48+0300
2025-08-15T06:49+0300
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos Cuma günü hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği belirtildi. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hâkim olacak.Yağış, sıcaklık ve fırtına uyarısıHava sıcaklıklarının güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.MARMARAParçalı ve az bulutlu, zamanla açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esecek.EGEAz bulutlu ve açık. Kuzey Ege kıyılarında rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esecek.AKDENİZAz bulutlu ve açık.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık.BATI KARADENİZAz bulutlu ve açık.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer çok bulutlu. Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık.
06:48 15.08.2025 (güncellendi: 06:49 15.08.2025)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre 15 Ağustos Cuma günü, iç ve güney kesimlerde yağış beklenmiyor. Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Marmara ve Kuzey Ege’de 50-70 km/s hızla esecek kuzeyli fırtınaya karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos Cuma günü hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği belirtildi. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hâkim olacak.

Yağış, sıcaklık ve fırtına uyarısı

Hava sıcaklıklarının güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esecek.
Balıkesir 33°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
Çanakkale 32°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
Edirne 34°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
İstanbul 30°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

EGE

Az bulutlu ve açık. Kuzey Ege kıyılarında rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esecek.
Afyonkarahisar 36°C – Az bulutlu ve açık
Denizli 38°C – Az bulutlu ve açık
İzmir 35°C – Az bulutlu ve açık
Muğla 37°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık.
Adana 39°C – Az bulutlu ve açık
Antalya 34°C – Az bulutlu ve açık
Hatay 35°C – Az bulutlu ve açık
Isparta 37°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık.
Ankara 35°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir 34°C – Az bulutlu ve açık
Konya 37°C – Az bulutlu ve açık
Yozgat 29°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık.
Bolu 33°C – Az bulutlu ve açık
Düzce 32°C – Az bulutlu ve açık
Sinop 33°C – Az bulutlu ve açık
Zonguldak 25°C – Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer çok bulutlu. Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Amasya 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Rize 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık.
Erzurum 29°C – Az bulutlu ve açık
Kars 28°C – Az bulutlu ve açık
Malatya 39°C – Az bulutlu ve açık
Van 29°C – Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık.
Diyarbakır 41°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep 42°C – Az bulutlu ve açık
Mardin 39°C – Az bulutlu ve açık
Siirt 40°C – Az bulutlu ve açık
