Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi açıklandı: Enflasyon ve dolar tahmini belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. 68 reel ve finansal sektör temsilcisi ile profesyonelin katıldığı anket, ekonomideki beklentilere ışık tuttu.Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) ağustos ayı artış beklentisi, geçen ayki yüzde 1.63 seviyesinden yüzde 1.69’a yükseldi. Yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29.66'dan yüzde 29.69'a çıkarıldı.Orta ve uzun vadeli enflasyon beklentileri düştü12 ay sonrası için TÜFE beklentisi, yüzde 23.39’dan yüzde 22.84’e geriledi. 24 ay sonrası için ise bu oran yüzde 17.08’den yüzde 16.92’ye düştü. Bu da orta ve uzun vadede enflasyonda düşüş beklentisinin sürdüğünü gösterdi.Dolar beklentilerinde yukarı yönlü revizyonKatılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi, 43.7219’dan 43.9571’e çıktı. 12 ay sonrası için ise beklenti 47.6972’den 48.3632 seviyesine yükseldi.Cari açık beklentisi arttıAnkete göre yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket dönemindeki 19,9 milyar dolardan 20,3 milyar dolara çıktı. 2026 yılı için cari açık beklentisi ise 25.2 milyar dolardan aşağı yönlü revize edilerek sabit kaldı.Büyüme tahminleri değişmediBu yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi, yüzde 2,9 seviyesinde sabit kaldı. 2026 yılı içinse bu beklenti yüzde 3.7 olarak korunmaya devam etti. Bu durum, ekonomide büyüme öngörülerinin mevcut seviyesini koruduğunu gösteriyor.Politika faizi beklentileri dengedeAnket katılımcıları, TCMB'nin gelecek ilk toplantısında politika faizini yüzde 40 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. İkinci toplantı için beklenti yüzde 37.74, üçüncü toplantı için ise yüzde 35.57 olarak öngörüldü.Yıl sonu politika faizi tahmini yüzde 35.57 olurken, 12 ay sonrası için bu oran yüzde 27.78 olarak belirlendi.

