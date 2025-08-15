https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/matematik-sorusu-heyecanlandirdi-kim-milyoner-olmak-isterdeki-islem-sorusunu-seyirci-cozdu-1098605406.html
Matematik sorusu heyecanlandırdı: Kim Milyoner Olmak İster'deki işlem sorusunu seyirci çözdü
Matematik sorusu heyecanlandırdı: Kim Milyoner Olmak İster'deki işlem sorusunu seyirci çözdü
Sputnik Türkiye
Yarışmaya katılan İrem Karakaş isimli yarışmacı Maliye Hukuku Bölümü'nden yüksek lisans yaptığını ve hesaplarla arasının iyi olduğunu dile getirdi. Ancak... 15.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-15T10:32+0300
2025-08-15T10:32+0300
2025-08-15T10:32+0300
yaşam
kim milyoner olmak i̇ster
matematik
soru
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0b/1097799135_179:0:1847:938_1920x0_80_0_0_c43bc442890484b7857ef1f90a4c9204.jpg
Kim Milyoner Olmak İster Yarışma'sında zaman zaman dört işlem soruları soruluyor. Ancak matematik sorusu bu kez yarışmacıyı zorladı.Yarışmaya katılan İrem Karakaş isimli yarışmacı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Maliye Bölümü mezunu olduğunu belirtti. Hesaplarla arasının iyi olduğunu dile getiren yarışmacı, karşısına çıkan matematik sorusunda heyecanlandı.Kim Milyoner Olmak İster'de matematik sorusuDördüncü soruda yarışmacının karşısına, "9876'nın yarısından 9870'in yarısı çıkarılırsa sonuç kaç olur?" sorusu çıktı.Maliye bölümü öğrencisi matematik sorusunda heyecanlandı ve joker kullandı.Seyircilere sorduSeyirciler, yüzde 55 oranında 'C-3' cevabını vererek yarışmacının doğru cevap vermesini sağladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/gunay-teyze-kim-milyoner-olmak-ister-yarismasinda-1-milyonluk-soruyu-actirdi-1098343718.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0b/1097799135_388:0:1639:938_1920x0_80_0_0_c7a92706bc5ef91bcf806465fa62b972.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kim milyoner olmak i̇ster matematik sorusu
kim milyoner olmak i̇ster matematik sorusu
Matematik sorusu heyecanlandırdı: Kim Milyoner Olmak İster'deki işlem sorusunu seyirci çözdü
Yarışmaya katılan İrem Karakaş isimli yarışmacı Maliye Hukuku Bölümü'nden yüksek lisans yaptığını ve hesaplarla arasının iyi olduğunu dile getirdi. Ancak yarışmacı, matematik sorusunda seyirci jokeri kullanarak izleyicileri şaşırttı. İşte Milyoner'e damga vuran o an!
Kim Milyoner Olmak İster Yarışma'sında zaman zaman dört işlem soruları soruluyor. Ancak matematik sorusu bu kez yarışmacıyı zorladı.
Yarışmaya katılan İrem Karakaş isimli yarışmacı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Maliye Bölümü mezunu olduğunu belirtti. Hesaplarla arasının iyi olduğunu dile getiren yarışmacı, karşısına çıkan matematik sorusunda heyecanlandı.
Kim Milyoner Olmak İster'de matematik sorusu
Dördüncü soruda yarışmacının karşısına, "9876'nın yarısından 9870'in yarısı çıkarılırsa sonuç kaç olur?" sorusu çıktı.
Maliye bölümü öğrencisi matematik sorusunda heyecanlandı ve joker kullandı.
Seyirciler, yüzde 55 oranında 'C-3' cevabını vererek yarışmacının doğru cevap vermesini sağladı.