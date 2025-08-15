https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/matematik-sorusu-heyecanlandirdi-kim-milyoner-olmak-isterdeki-islem-sorusunu-seyirci-cozdu-1098605406.html

Matematik sorusu heyecanlandırdı: Kim Milyoner Olmak İster'deki işlem sorusunu seyirci çözdü

Yarışmaya katılan İrem Karakaş isimli yarışmacı Maliye Hukuku Bölümü'nden yüksek lisans yaptığını ve hesaplarla arasının iyi olduğunu dile getirdi. Ancak... 15.08.2025, Sputnik Türkiye

Kim Milyoner Olmak İster Yarışma'sında zaman zaman dört işlem soruları soruluyor. Ancak matematik sorusu bu kez yarışmacıyı zorladı.Yarışmaya katılan İrem Karakaş isimli yarışmacı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Maliye Bölümü mezunu olduğunu belirtti. Hesaplarla arasının iyi olduğunu dile getiren yarışmacı, karşısına çıkan matematik sorusunda heyecanlandı.Kim Milyoner Olmak İster'de matematik sorusuDördüncü soruda yarışmacının karşısına, "9876'nın yarısından 9870'in yarısı çıkarılırsa sonuç kaç olur?" sorusu çıktı.Maliye bölümü öğrencisi matematik sorusunda heyecanlandı ve joker kullandı.Seyircilere sorduSeyirciler, yüzde 55 oranında 'C-3' cevabını vererek yarışmacının doğru cevap vermesini sağladı.

