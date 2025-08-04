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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/gunay-teyze-kim-milyoner-olmak-ister-yarismasinda-1-milyonluk-soruyu-actirdi-1098343718.html
Günay Teyze, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruyu açtırdı
Günay Teyze, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruyu açtırdı
Sputnik Türkiye
Sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 74 yaşındaki Günay Teyze, soruları tek tek bilerek ilerledi. Sosyal medyada tanınan Günay Karataş, 1... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T10:06+0300
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yaşam
kim milyoner olmak i̇ster
atv
türk dil kurumu (tdk)
günay teyze
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Sosyal medyada Günay Teyze olarak tanınan 74 yaşındaki Günay Karataş, ATV kanalında yayınlanan sevilen bilgi yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. Dün akşam yayınlanan bölümde soruları bir bir bilen Güney Teyze, 1 milyonluk soruyu açtırdı. 1 milyonluk soru"TDK'ya göre hangisinin içinde geçtiği bir deyim yoktur?" sorusunu açtıran Günay Teyze, soruyu cevaplamadı. Şıklar arasında "İngiliz, Alman, Fransız ve Hint" cevapları yer aldı. 500 bin lira ödülü alan Günay Karataş, çekilmeseydi "D" şıkkını seçeceğini belirtti. Doğu cevap "B" şıkkı oldu. 74 yaşındaki Günay Teyze, yarışmadan 500 bin lirayla ayrıldı. Sosyal medyada da tanınan Muğlalı Günay Teyze, çiftçilik, bahçe bakımı, hayvancılık ve yerel mutfak tarifleriyle tanınıyor. 100 binin üzerinde takipçisi olan Günay Teyze'nin programdan sonra takipçi sayısı kısa sürede 180 bin kişiye ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/takipcim-kadar-cop-topluyorum-dedi-bir-paylasimla-500-bin-takipciye-ulasti-1098298772.html
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kim milyoner olmak i̇ster, atv, türk dil kurumu (tdk), günay teyze
kim milyoner olmak i̇ster, atv, türk dil kurumu (tdk), günay teyze

Günay Teyze, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruyu açtırdı

10:06 04.08.2025
© FotoğrafGünay Teyze, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir milyonluk soruyu açtırdı
Günay Teyze, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir milyonluk soruyu açtırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
© Fotoğraf
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Sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 74 yaşındaki Günay Teyze, soruları tek tek bilerek ilerledi. Sosyal medyada tanınan Günay Karataş, 1 milyon liralık soruyu açtırdı.
Sosyal medyada Günay Teyze olarak tanınan 74 yaşındaki Günay Karataş, ATV kanalında yayınlanan sevilen bilgi yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. Dün akşam yayınlanan bölümde soruları bir bir bilen Güney Teyze, 1 milyonluk soruyu açtırdı.

1 milyonluk soru

"TDK'ya göre hangisinin içinde geçtiği bir deyim yoktur?" sorusunu açtıran Günay Teyze, soruyu cevaplamadı. Şıklar arasında "İngiliz, Alman, Fransız ve Hint" cevapları yer aldı. 500 bin lira ödülü alan Günay Karataş, çekilmeseydi "D" şıkkını seçeceğini belirtti. Doğu cevap "B" şıkkı oldu. 74 yaşındaki Günay Teyze, yarışmadan 500 bin lirayla ayrıldı.
© FotoğrafGünay Teyze, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir milyonluk soruyu açtırdı
Günay Teyze, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir milyonluk soruyu açtırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
Günay Teyze, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir milyonluk soruyu açtırdı
© Fotoğraf
Sosyal medyada da tanınan Muğlalı Günay Teyze, çiftçilik, bahçe bakımı, hayvancılık ve yerel mutfak tarifleriyle tanınıyor. 100 binin üzerinde takipçisi olan Günay Teyze'nin programdan sonra takipçi sayısı kısa sürede 180 bin kişiye ulaştı.
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