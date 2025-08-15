https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/kulis-bilgileri-kerem-akturkoglu-transferinde-kriz-yasiyor--1098602134.html

Kulis bilgileri: Kerem Aktürkoğlu transferinde kriz yaşıyor

Kulis bilgileri: Kerem Aktürkoğlu transferinde kriz yaşıyor

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde kriz yaşıyor. Benfica ile 25 milyon Euro'ya varılan prensip anlaşması, sarı-lacivertlilerin rakamı 18 milyon Euro'ya...

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde büyük kriz yaşanıyor. Kulislere düşen son bilgilere göre Sarı-lacivertliler, Benfica ile 25 milyon Euro karşılığında prensip anlaşmasına vardığı transferde, son anda teklifini 18 milyon Euro’ya düşürdü. Fenerbahçe, ilk önerilen teklifin play-off'lar öncesi geçerli olduğunu belirtirken bu değişiklik üzerine Benfica yönetimi sert bir tepki göstererek anlaşmayı iptal etti.Kerem Aktürkoğlu, Benfica’nın Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçında forma giydiği için sarı lacivertlilere transfer olsa da play-off’da oynama şansı olmayacak.26 yaşındaki milli futbolcu, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 54 maçta görev aldı, 16 gol attı ve 13 asist yaptı. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe’nin transfer planlarının nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

