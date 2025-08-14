https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/besiktas-st-patricksi-3-2-maglup-etti-kartal-play-off-turuna-yukseldi--1098599582.html

Beşiktaş, St. Patrick's'i 3-2 mağlup etti: Kartal, play off turuna yükseldi

Beşiktaş, St. Patrick’s’i 3-2 mağlup etti: Kartal, play off turuna yükseldi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında St. Patrick’s’i 3-2 mağlup ederek tur atladı.Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede konuk ekip, 3. dakikada Carty’nin penaltı golü ve 34. dakikada Mclaughlin’in golüyle 2-0 öne geçti. Beşiktaş, 43. dakikada Demir Ege'yle farkı bire indirdi. İkinci yarının hemen başında 49. dakikada Abraham skoru eşitledi. Siyah-beyazlılar, 79. dakikada Joao Mario’nun golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı.Konferans Ligi play off turuna yükselen siyah beyazlı takımın rakibi ise İsviçre takımı Lausanne-Sport olarak açıklandı.

