Kocaeli'den yükselen duman Bursa'ya ulaştı: Gökyüzünü kapladı
Kocaeli’den yükselen duman Bursa’ya ulaştı: Gökyüzünü kapladı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bursa'ya kadar ulaştı. Yoğun duman kent merkezi ve Orhangazi'de gökyüzünü kaplarken...
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Suludere Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangının ardından yükselen yoğun duman, rüzgarın da etkisiyle Bursa kent merkezi ve Orhangazi ilçesi semalarına ulaştı.Duman tabakasi şehrin üzeri̇ndeBursa’da vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren gökyüzünü kaplayan geniş çaplı duman tabakası ile karşılaştı. Kentin birçok noktasından net şekilde görülen bu duman, şehir manzarasını tamamen değiştirdi.İs kokusu belirgin şeki̇lde arttıRüzgarın etkisiyle taşınan duman, Bursa’nın farklı bölgelerinde is kokusunun hissedilir derecede artmasına neden oldu.
16:12 15.08.2025
Bursa'ya ulaşan duman
Bursa'ya ulaşan duman - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2025
© AA
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bursa’ya kadar ulaştı. Yoğun duman kent merkezi ve Orhangazi’de gökyüzünü kaplarken, bölgede is kokusu belirgin şekilde hissedildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Suludere Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangının ardından yükselen yoğun duman, rüzgarın da etkisiyle Bursa kent merkezi ve Orhangazi ilçesi semalarına ulaştı.

Duman tabakasi şehrin üzeri̇nde

Bursa’da vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren gökyüzünü kaplayan geniş çaplı duman tabakası ile karşılaştı. Kentin birçok noktasından net şekilde görülen bu duman, şehir manzarasını tamamen değiştirdi.

İs kokusu belirgin şeki̇lde arttı

Rüzgarın etkisiyle taşınan duman, Bursa’nın farklı bölgelerinde is kokusunun hissedilir derecede artmasına neden oldu.
