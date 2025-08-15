Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/himalayalarda-felaket-ani-yagislar-yuzlerce-can-aldi-1098619920.html
Himalayalar'da felaket: Ani yağışlar yüzlerce can aldı
Himalayalar’da felaket: Ani yağışlar yüzlerce can aldı
Pakistan, Hindistan yönetimindeki Keşmir ve Nepal'de etkili olan ani ve şiddetli yağışlar, büyük bir felakete yol açtı. Sel ve toprak kaymalarıyla birlikte... 15.08.2025
2025-08-15T19:44+0300
2025-08-15T19:44+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098619890_0:154:4200:2517_1920x0_80_0_0_ef2770f8c16f09e8a4c11b0b33d1660d.jpg
Haziran başında başlayan muson sezonu, bu yıl Himalayalar’da alışılmışın çok ötesinde yağış getirdi. Sadece bir saat yağan güçlü yağmur, nehirleri taşırdı, köprüleri yıktı ve köyleri çamur altında bıraktı. En çok Pakistan’ın kuzeybatısı, Hindistan yönetimindeki Keşmir’in dağ köyleri ve Nepal’in doğu bölgeleri etkilendi. Kurtarma ekipleri hala kayıpları ararken, halk "böylesini hiç görmedik" diyor.Yollar nehre döndü Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yolların adeta azgın nehirlere dönüştüğü, evlerin yıkıldığı, araçların suya kapıldığı görülüyor. Bir videoda, dağdan çamur ve moloz yığınlarının dev bir duvar gibi aktığı anlar dikkat çekti. Meteoroloji yetkilileri, bölgede yeni sağanaklar ve ani seller olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Yetkililer, halkı turistik bölgelere gitmemeleri ve nehirlerden uzak durmaları için uyarıyor.Üç ülke aynı anda etkilendi Pakistan: En az 189 can kaybı. Hindistan yönetimindeki Keşmir: 60 ölü, 200’den fazla kayıp. Nepal: 41 ölü, 121 yaralı. Pakistan yönetimindeki Keşmir’de ise aynı aileden altı kişi evlerinin enkazı altında yaşamını yitirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/hindistanda-sel-koyu-yuttu-100den-fazla-kisi-kayip-1098382793.html
Himalayalar’da felaket: Ani yağışlar yüzlerce can aldı

19:44 15.08.2025
© AP Photo / Atul Yadav/ Press Trust of India via APThis Thursday, Dec. 3, 2015 aerial photo, shows flood-hit Chennai city following heavy rains in Chennai, India
This Thursday, Dec. 3, 2015 aerial photo, shows flood-hit Chennai city following heavy rains in Chennai, India - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Atul Yadav/ Press Trust of India via AP
Abone ol
Pakistan, Hindistan yönetimindeki Keşmir ve Nepal’de etkili olan ani ve şiddetli yağışlar, büyük bir felakete yol açtı. Sel ve toprak kaymalarıyla birlikte neredeyse 300 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi kayıp.
Haziran başında başlayan muson sezonu, bu yıl Himalayalar’da alışılmışın çok ötesinde yağış getirdi. Sadece bir saat yağan güçlü yağmur, nehirleri taşırdı, köprüleri yıktı ve köyleri çamur altında bıraktı. En çok Pakistan’ın kuzeybatısı, Hindistan yönetimindeki Keşmir’in dağ köyleri ve Nepal’in doğu bölgeleri etkilendi. Kurtarma ekipleri hala kayıpları ararken, halk "böylesini hiç görmedik" diyor.

Yollar nehre döndü

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yolların adeta azgın nehirlere dönüştüğü, evlerin yıkıldığı, araçların suya kapıldığı görülüyor. Bir videoda, dağdan çamur ve moloz yığınlarının dev bir duvar gibi aktığı anlar dikkat çekti. Meteoroloji yetkilileri, bölgede yeni sağanaklar ve ani seller olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Yetkililer, halkı turistik bölgelere gitmemeleri ve nehirlerden uzak durmaları için uyarıyor.

Üç ülke aynı anda etkilendi

Pakistan: En az 189 can kaybı.
Hindistan yönetimindeki Keşmir: 60 ölü, 200’den fazla kayıp.
Nepal: 41 ölü, 121 yaralı.
Pakistan yönetimindeki Keşmir’de ise aynı aileden altı kişi evlerinin enkazı altında yaşamını yitirdi.
