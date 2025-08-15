Eski AK Parti milletvekili kazada hayatını kaybetti: Cumhurbaşkanı Erdoğan başsağlığı diledi

Türkiye
Muğla’nın Fethiye ilçesinde 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen araç 76 yaşındaki Boğa’ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Boğa’nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Kazanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kıymetli dava ve yol arkadaşlarıma Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekânlarını cennet eylesin” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa’nın bugün geçirdiği trafik kazasında vefat etmesi nedeniyle taziye mesajı paylaştı.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen araç 76 yaşındaki Boğa’ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Boğa’nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kıymetli dava ve yol arkadaşlarıma Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekânlarını cennet eylesin” dedi.
