Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle Genel Sekreter’in talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı... 14.08.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yle telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede Rusya-Ukrayna krizi hakkında konuşan Erdoğan, Türkiye’nin İstanbul müzakerelerinde kaydedilen ilerlemenin kalıcı ateşkese ve insani konularda olumlu gelişmelere zemin hazırlamasını önemsediklerini vurguladı. NATO Genel Sekreteri Rutte ise, ABD Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da yapılacak zirve öncesinde Ukrayna’daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle Genel Sekreter’in talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Ukrayna-Rusya krizindeki son gelişmelerle bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Görüşmede Rusya-Ukrayna krizi hakkında konuşan Erdoğan, Türkiye’nin İstanbul müzakerelerinde kaydedilen ilerlemenin kalıcı ateşkese ve insani konularda olumlu gelişmelere zemin hazırlamasını önemsediklerini vurguladı.
NATO Genel Sekreteri Rutte ise, ABD Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da yapılacak zirve öncesinde Ukrayna’daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.