https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/ermeni-is-insani-karapetyanin-tutukluluk-suresi-uzatildi-1098606657.html

Ermeni iş insanı Karapetyan'ın tutukluluk süresi uzatıldı

Ermeni iş insanı Karapetyan'ın tutukluluk süresi uzatıldı

Sputnik Türkiye

19 Haziran'dan bu yana cezaevinde bulunan Karapetyan'ın tutukluluk süresi 2 ay uzatıldı. 15.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-15T10:26+0300

2025-08-15T10:26+0300

2025-08-15T10:26+0300

dünya

samvel karapetyan

ermenistan parlamentosu

ermenistan

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098606642_0:91:1600:991_1920x0_80_0_0_fe9b577faa83611c585be38620702aab.jpg

Ermenistan'da mahkeme, iş insanı Samvel Karapetyan'ın tutukluluk süresinin 2 ay uzatılmasına hükmetti.Mahkemenin aldığı kararla birlikte Karapetyan 19 Ekim'e kadar cezaevinde kalmaya devam edecek. Ermenistan’da Karapetyan’a yönelik baskıBaşbakan Nikol Paşinyan ile Ermeni Apostolik Kilisesi arasında yaşanan cepheleşmede Kilise'nin yanında yer alan Karapetyan, 19 Haziran’da 'darbe çağrısı' yaptığı iddiasıyla 2 ay cezaya çarptırılarak cezaevine gönderilmişti. Ermenistan Parlamentosu, iş insanı Samvel Karapetyan’ın sahip olduğu Taşir Holdingi’ne ait ‘Elektrik Dağıtım’ şirketinin kamulaştırılmasına izin veren yasa değişikliklerini kabul etmişti.Karapetyan’ın ofisinden yapılan açıklamada, iş insanının özel görüşünü devlet düzenine tehdit olarak gösterme çabalarının muhalifleri sindirme ve bastırma amacını taşıdığı kaydedilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/moskalkovadan-kursk-saldirisina-tepki-insancil-hukukun-tum-ilkeleri-ihlal-ediliyor-1098605863.html

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

samvel karapetyan, ermenistan parlamentosu, ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan