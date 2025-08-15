Ermeni iş insanı Karapetyan'ın tutukluluk süresi uzatıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/ermeni-is-insani-karapetyanin-tutukluluk-suresi-uzatildi-1098606657.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098606642_0:91:1600:991_1920x0_80_0_0_fe9b577faa83611c585be38620702aab.jpg
Ermenistan'da mahkeme, iş insanı Samvel Karapetyan'ın tutukluluk süresinin 2 ay uzatılmasına hükmetti.Mahkemenin aldığı kararla birlikte Karapetyan 19 Ekim'e kadar cezaevinde kalmaya devam edecek. Ermenistan’da Karapetyan’a yönelik baskıBaşbakan Nikol Paşinyan ile Ermeni Apostolik Kilisesi arasında yaşanan cepheleşmede Kilise'nin yanında yer alan Karapetyan, 19 Haziran’da 'darbe çağrısı' yaptığı iddiasıyla 2 ay cezaya çarptırılarak cezaevine gönderilmişti. Ermenistan Parlamentosu, iş insanı Samvel Karapetyan’ın sahip olduğu Taşir Holdingi’ne ait ‘Elektrik Dağıtım’ şirketinin kamulaştırılmasına izin veren yasa değişikliklerini kabul etmişti.Karapetyan’ın ofisinden yapılan açıklamada, iş insanının özel görüşünü devlet düzenine tehdit olarak gösterme çabalarının muhalifleri sindirme ve bastırma amacını taşıdığı kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/moskalkovadan-kursk-saldirisina-tepki-insancil-hukukun-tum-ilkeleri-ihlal-ediliyor-1098605863.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098606642_177:0:1600:1067_1920x0_80_0_0_c653c0214465b5a581d75d1b74443e10.jpg
