Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in, E1 bölgesinde yerleşim inşa edilmesine yönelik planı onaylamasını kınıyoruz

İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/disisleri-bakanligi-israilin-e1-bolgesinde-yerlesim-insa-edilmesine-yonelik-plani-onaylamasini-1098600404.html
2025-08-15T00:12+0300
2025-08-15T00:12+0300
Dışişleri Bakanlığı, İsrail makamlarının 'E1' yerleşim planını ilerletme kararına ilişkin kınama mesajı yayımladı.Yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
00:12 15.08.2025
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, E1 bölgesinde yerleşim inşa edilmesine yönelik planı kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail makamlarının 'E1' yerleşim planını ilerletme kararına ilişkin kınama mesajı yayımladı.
Yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
İsrail'in, E1 bölgesinde yerleşim inşa edilmesine yönelik planı onaylamasını kınıyoruz.
Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü fiilen birbirinden ayıracak olan bu adım, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saymakta; Filistin Devleti'nin toprak bütünlüğünü, iki devletli çözüm zeminini ve kalıcı barış umutlarını hedef almaktadır.
1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi, bölgede adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yoludur.
Filistin halkının haklı davasını ve kararlı mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz.
