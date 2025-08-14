https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/kanserden-oldu-yalani-ortaya-cikti-1-yil-sonra-yakalandi-cinsel-saldiridan-suclu-bulundu-1098587596.html

'Kanserden öldü' yalanı ortaya çıktı: 1 yıl sonra yakalandı, cinsel saldırıdan suçlu bulundu

Ölüm ilanı yayımlayıp yurt dışına kaçarak tecavüz suçlamalarından kurtulmaya çalışan adam, Utah’ta 2008’deki bir cinsel saldırıdan suçlu bulundu. Rossi, başka... 14.08.2025, Sputnik Türkiye

ABD’nin Rhode Island eyaletinden 38 yaşındaki bir adam, ölümünü sahneleyip ülkeyi terk ederek tecavüz suçlamalarından kaçmaya çalıştı. Nicholas Rossi isimli adam, 2008'de eski kız arkadaşına yönelik cinsel saldırı suçundan suçlu bulundu ve şimdi ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya.2018 yılında Utah Savcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında, eski DNA örnekleri incelenmiş ve Rossi'yle eşleştirilmişti. Rossi, suçlamalardan kaçmak için 2020'de lenfoma kanserinden öldüğüne dair bir ilan paylaştı. Ancak polis ve yakın çevresi bu iddiaları şüpheli buldu. Rossi 2021'de İskoçya'da Kovid-19 tedavisi görürken yakalandı ve 2024'te Utah'a iade edildi.Başka bir tecavüz davasından gelecek ay hakim karşısına çıkacak olan Rossi, sahte isimlerle yıllarca yetkililerden kaçtı. Bu haftaki duruşmaya tekerlekli sandalye, takım elbise ve oksijen tüpüyle çıkan Rossi'nin cezası 20 Ekim'de belli olacak.

