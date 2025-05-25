https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/belgorod-bolgesinde-bir-tren-raylarin-altina-dosenen-patlayici-ile-temas-etti-patlamada-yaralanan-1096505374.html

Belgorod Bölgesi'nde bir tren rayların altına döşenen patlayıcı ile temas etti: Patlamada yaralanan olmadı

Belgorod Bölgesi'nde bir tren rayların altına döşenen patlayıcı ile temas etti: Patlamada yaralanan olmadı

Sputnik Türkiye

Belgorod Bölge Valisi Gladkov, bölgede seyir halinde bir trenin rayların altına yerleştirilmiş patlayıcının üzerinden geçmesi sonucu patlama meydana geldiğini... 25.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-25T21:37+0300

2025-05-25T21:37+0300

2025-05-25T21:37+0300

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Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada bölgede seyir halinde bir trenin rayların altına yerleştirilmiş patlayıcının üzerinden geçmesi sonucu patlama meydana geldiğini, olayda yaralanan olmadığını bildirdi.Patlama sonucu demiryolu elektrik şebekesinin zarar gördüğünü kaydeden Gladkov, tren trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu ifade etti.

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