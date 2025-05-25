https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/belgorod-bolgesinde-bir-tren-raylarin-altina-dosenen-patlayici-ile-temas-etti-patlamada-yaralanan-1096505374.html
Belgorod Bölgesi'nde bir tren rayların altına döşenen patlayıcı ile temas etti: Patlamada yaralanan olmadı
Belgorod Bölgesi'nde bir tren rayların altına döşenen patlayıcı ile temas etti: Patlamada yaralanan olmadı
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Belgorod Bölge Valisi Gladkov, bölgede seyir halinde bir trenin rayların altına yerleştirilmiş patlayıcının üzerinden geçmesi sonucu patlama meydana geldiğini... 25.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-25T21:37+0300
2025-05-25T21:37+0300
2025-05-25T21:37+0300
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patlama
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Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada bölgede seyir halinde bir trenin rayların altına yerleştirilmiş patlayıcının üzerinden geçmesi sonucu patlama meydana geldiğini, olayda yaralanan olmadığını bildirdi.Patlama sonucu demiryolu elektrik şebekesinin zarar gördüğünü kaydeden Gladkov, tren trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/ukrayna-ordusu-belgorod-bolgesindeki-bir-tapinagi-yok-etti-1095668522.html
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rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, tren, demiryolu, patlayıcı, patlama, telegram
rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, tren, demiryolu, patlayıcı, patlama, telegram
Belgorod Bölgesi'nde bir tren rayların altına döşenen patlayıcı ile temas etti: Patlamada yaralanan olmadı
Belgorod Bölge Valisi Gladkov, bölgede seyir halinde bir trenin rayların altına yerleştirilmiş patlayıcının üzerinden geçmesi sonucu patlama meydana geldiğini, olayda yaralanan olmadığını bildirdi.
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada bölgede seyir halinde bir trenin rayların altına yerleştirilmiş patlayıcının üzerinden geçmesi sonucu patlama meydana geldiğini, olayda yaralanan olmadığını bildirdi.
İlk belirlemelere göre, tren rayların altına yerleştirilen patlayıcı düzeneğin üzerinden geçti. Bunun sonucunda patlama meydana geldi. Yaralanan olmadı.
Patlama sonucu demiryolu elektrik şebekesinin zarar gördüğünü kaydeden Gladkov, tren trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu ifade etti.