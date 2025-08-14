https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/rockn-rollun-krali-elvis-presleyin-esi-priscilla-hakkinda-50-milyon-dolarlik-dava-acildi-1098589150.html
'Rock'n Roll'un Kralı' Elvis Presley'in eşi Priscilla hakkında 50 milyon dolarlık dava açıldı
'Rock'n Roll'un Kralı' Elvis Presley'in eşi Priscilla hakkında 50 milyon dolarlık dava açıldı
Elvis Presley'in eski eşi Priscilla Presley ile eski iş ortakları arasında 50 milyon dolarlık hukuk savaşı başladı. 2023'te ortaklarından birinin Presley'e karşı 'sözleşme ihlali davası' açmasıyla başlayan hukuk savaşı daha da büyüyerek devam ediyor.
Genç yaşta Elvis Presley ile olan ilişkisi sayesinde dünya çapında üne kavuşan Priscilla Presley, son yıllarda Elvis ve Priscilla filmleriyle yeniden popülerlik kazandı. Ancak şimdi, eski iş ortaklarıyla arasındaki bu milyon dolarlık hukuk savaşıyla gündemde.80 yaşındaki Priscilla Presley'nin eski iş ortakları Brigitte Kruse ve Kevin Fialko, ünlü isme 'dolandırıcılık ve sözleşme ihlali' iddialarıyla 50 milyon dolardan fazla tazminat talebiyle mahkemeye verdi. Davacılar, Presley ile 2021'de çalışmaya başladıklarını, onu mali çöküşten kurtarmak için binlerce saat harcadıklarını söyledi. Kruse ve Fialko'nun avukatı Jordan Matthews, 'Kanıtlar, asıl mağdurların müvekkillerim olduğunu gösterecek' dedi.Elvis'in mirası da gündemdeDavada, Priscilla Presley'nin 2023'te kızı Lisa Marie Presley'nin ölümünden sonra, Elvis Presley'nin mirasında daha fazla söz sahibi olmaya çalıştığı iddia ediliyor. Kruse ve Fialko, Priscilla ile Lisa Marie'nin kızı Riley Keough arasındaki miras kavgasını sonlandıran anlaşmayı sağladıklarını ve Presley'ye 2.4 milyon dolar kazandırdıklarını öne sürdü. Ancak bu anlaşmadan sonra Presley'nin onlarla bağını kopardığını söylüyorlar.Presley, ikiliye 1 milyon dolarlık dava açmıştıTaraflar arasındaki ilk dava Kruse tarafından 2023'te açılmıştı. Kruse, Presley'ye karşı 'sözleşme ihlali' davası açmasının ardından Priscilla Presley, eski iş ortaklarına 2024'te 'yaşlılara yönelik finansal istismar ve dolandırıcılık' suçlamalarıyla 1 milyon dolarlık dava açmıştı. Kruse ve Fialko'nun kendisini 'mali olarak toparlanması için onlara muhtaç olduğuna inandırdığını' söyleyen Presley mahkemeye sunduğu belgelerde, 'adının, imajının ve banka hesaplarının kontrolünü' ele geçirdiklerini belirtti.
14:24 14.08.2025 (güncellendi: 14:29 14.08.2025)
Elvis Presley’in eski eşi Priscilla Presley ile eski iş ortakları arasında 50 milyon dolarlık hukuk savaşı başladı. 2023'te ortaklarından birinin Presley'e karşı 'sözleşme ihlali davası' açmasıyla başlayan hukuk savaşı daha da büyüyerek devam ediyor.
Genç yaşta Elvis Presley ile olan ilişkisi sayesinde dünya çapında üne kavuşan Priscilla Presley, son yıllarda Elvis ve Priscilla filmleriyle yeniden popülerlik kazandı. Ancak şimdi, eski iş ortaklarıyla arasındaki bu milyon dolarlık hukuk savaşıyla gündemde.
80 yaşındaki Priscilla Presley’nin eski iş ortakları Brigitte Kruse ve Kevin Fialko, ünlü isme 'dolandırıcılık ve sözleşme ihlali' iddialarıyla 50 milyon dolardan fazla tazminat talebiyle mahkemeye verdi.
Davacılar, Presley ile 2021’de çalışmaya başladıklarını, onu mali çöküşten kurtarmak için binlerce saat harcadıklarını söyledi. Kruse ve Fialko’nun avukatı Jordan Matthews, 'Kanıtlar, asıl mağdurların müvekkillerim olduğunu gösterecek' dedi.
Elvis’in mirası da gündemde
Davada, Priscilla Presley’nin 2023’te kızı Lisa Marie Presley’nin ölümünden sonra, Elvis Presley’nin mirasında daha fazla söz sahibi olmaya çalıştığı iddia ediliyor. Kruse ve Fialko, Priscilla ile Lisa Marie’nin kızı Riley Keough arasındaki miras kavgasını sonlandıran anlaşmayı sağladıklarını ve Presley’ye 2.4 milyon dolar kazandırdıklarını öne sürdü. Ancak bu anlaşmadan sonra Presley’nin onlarla bağını kopardığını söylüyorlar.
Presley, ikiliye 1 milyon dolarlık dava açmıştı
Taraflar arasındaki ilk dava Kruse tarafından 2023'te açılmıştı. Kruse, Presley'ye karşı 'sözleşme ihlali' davası açmasının ardından Priscilla Presley, eski iş ortaklarına 2024'te 'yaşlılara yönelik finansal istismar ve dolandırıcılık' suçlamalarıyla 1 milyon dolarlık dava açmıştı. Kruse ve Fialko'nun kendisini 'mali olarak toparlanması için onlara muhtaç olduğuna inandırdığını' söyleyen Presley mahkemeye sunduğu belgelerde, 'adının, imajının ve banka hesaplarının kontrolünü' ele geçirdiklerini belirtti.