Arda Turan maç esnasında kendini tutamadı, hakemin üstüne yürüdü: Tribüne yollandı
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Panathinaikos'u konuk eden Shakhtar Donetsk'te Arda Turan hakemin kararına sinirlendi. Turan, kırmızı kart gördü. 15.08.2025
2025-08-15T10:47+0300
2025-08-15T10:47+0300
2025-08-15T10:47+0300
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Polonya'da Panathinaikos ile karşılaştı.Hakeme sinirlendiGolsüz geçen karşılaşmanın 82. dakikasında Arda Turan hakemin kararına sinirlendi. Kendine hakim olamayan Turan, kırmızı kart gördü.Kırmızı kart kararından sonra daha da sinirlenen Arda Turan hakemin üstüne yürüdü. Bu hareketin ardından Arda Turan maçın geri kalanını tribünden takip etti.Penaltılarda Shakhtar'a 4-3 üstünlük kuran Panathinaikos, Kupa 2'de play-off turuna yükselen takım oldu. Arda Turan'ın öğrencileri ise yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.Yunanistan'da 0-0 berabere biten ilk maçın rövanşında Shakhtar, Panathinaikos'u konuk etti. Arda Turan 83. dakikada kırmızı kartla oyundan atılırken, müsabakanın 120 dakikası 0-0 sona erdi ve turlayacak takımı seri penaltı atışları belirledi.
