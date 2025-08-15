https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/arda-turan-mac-esnasinda-kendini-tutamadi-hakemin-ustune-yurudu-tribune-yollandi-1098607289.html

Arda Turan maç esnasında kendini tutamadı, hakemin üstüne yürüdü: Tribüne yollandı

Arda Turan maç esnasında kendini tutamadı, hakemin üstüne yürüdü: Tribüne yollandı

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Panathinaikos'u konuk eden Shakhtar Donetsk'te Arda Turan hakemin kararına sinirlendi. Turan, kırmızı kart gördü. 15.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-15T10:47+0300

2025-08-15T10:47+0300

2025-08-15T10:47+0300

spor

arda turan

shakhtar donetsk

hakem

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098607029_0:0:2689:1512_1920x0_80_0_0_0d3687e5482901e13228a4b6b3bdadfc.jpg

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Polonya'da Panathinaikos ile karşılaştı.Hakeme sinirlendiGolsüz geçen karşılaşmanın 82. dakikasında Arda Turan hakemin kararına sinirlendi. Kendine hakim olamayan Turan, kırmızı kart gördü.Kırmızı kart kararından sonra daha da sinirlenen Arda Turan hakemin üstüne yürüdü. Bu hareketin ardından Arda Turan maçın geri kalanını tribünden takip etti.Penaltılarda Shakhtar'a 4-3 üstünlük kuran Panathinaikos, Kupa 2'de play-off turuna yükselen takım oldu. Arda Turan'ın öğrencileri ise yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.Yunanistan'da 0-0 berabere biten ilk maçın rövanşında Shakhtar, Panathinaikos'u konuk etti. Arda Turan 83. dakikada kırmızı kartla oyundan atılırken, müsabakanın 120 dakikası 0-0 sona erdi ve turlayacak takımı seri penaltı atışları belirledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/super-ligde-ilk-haftanin-var-kayitlari-yayinlandi-penalti-konusmalari-merak-uyandirdi-1098555026.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arda turan