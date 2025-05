https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/siradan-bir-yuruyuse-cikmisti-servet-buldu-cop-sandigi-cisim-elmas-cikti-1095948204.html

Sıradan bir yürüyüşe çıkmıştı servet buldu: Çöp sandığı cisim elmas çıktı

Sıradan bir yürüyüşe çıkmıştı servet buldu: Çöp sandığı cisim elmas çıktı

Sputnik Türkiye

ABD’nin Minnesota eyaletindeki bir parkta yürüyüşe çıkan bir adam, yerde bulduğu parıltılı taşın aslında 3.81 karatlık nadir bir elmas olduğunu öğrendi. Olay... 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T08:39+0300

2025-05-06T08:39+0300

2025-05-06T08:39+0300

minnesota

amerika

elmas

elmas

elmas

keşif

ekonomi̇

yaşam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/03/1079288632_0:118:2024:1257_1920x0_80_0_0_0fd0f0eed28dde208e42b6e9ba25e7e3.jpg

ABD’nin Minnesota eyaletinde bulunan ve halka açık nadir elmas arama bölgelerinden biri olan Crater of Diamonds Eyalet Parkı, şaşırtıcı bir keşfe daha ev sahipliği yaptı. David DeCook adlı bir adam, ailesiyle parkta yürüyüş yaparken yerde parlayan bir taş fark etti.İlk başta bunu şeker ambalajı veya alüminyum parçası sanan DeCook, taşı eline alıp incelediğinde bunun sıradan bir cisim olmadığını fark etti.Uzmanlar doğruladı: 3.81 karatlık elmasTaş, uzmanlar tarafından incelendiğinde 3.81 karat ağırlığında kahverengi bir elmas olduğu ortaya çıktı. 2025 yılı itibarıyla parkta bulunan en ağır elmas olarak kayıtlara geçti.DeCook, elmasa köpeğinin adı olan “Dük Elması” ismini verdi.Yağmur sayesinde gün yüzüne çıktıPark yetkilileri, nisan ayında yağan yoğun yağmurların toprağı gevşeterek elmasın yüzeye çıkmasına neden olduğunu belirtti. Benzer olaylar geçmişte de kayıtlara geçmişti.Crater of Diamonds, yüzeyde elmas bulunabilen nadir bölgelerden biri olarak biliniyor ve düzenli yağmurların bu tür keşiflerde etkili rol oynadığı vurgulanıyor.Değeri 19 bin dolara kadar çıkabilirMücevher uzmanlarına göre, DeCook’un bulduğu taşın tahmini değeri 3.800 ila 19.000 dolar arasında değişiyor. Ancak DeCook, bu özel taşı satmak konusunda henüz bir karar vermediğini açıkladı.Crater of Diamonds: Bir elmas cennetiBurası sadece Amerika’nın değil, dünyanın da nadir elmas arama bölgelerinden biri. Ziyaretçiler, parka giriş yaptıktan sonra istedikleri taşları kazıp çıkartabiliyor ve buldukları değerli taşlar tamamen kendilerine ait oluyor.Bölgede elmas aramak serbestPark yönetimi, her yıl binlerce insanın kendi ekipmanlarıyla elmas aramak için bu bölgeye geldiğini belirtiyor. 75.000'den fazla elmasın bugüne kadar çıkarıldığı parkta, düzenli olarak eğitimler ve arama turları da düzenleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/uzayda-kural-disi-hareket-gaiadan-tarihi-kesif-samanyolundaki-ophion-yildiz-ailesi-binlerce-parcaya-1095947741.html

minnesota

amerika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

minnesota, amerika, elmas, elmas, elmas, keşif, yaşam