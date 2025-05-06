https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/siradan-bir-yuruyuse-cikmisti-servet-buldu-cop-sandigi-cisim-elmas-cikti-1095948204.html
Sıradan bir yürüyüşe çıkmıştı servet buldu: Çöp sandığı cisim elmas çıktı
Sıradan bir yürüyüşe çıkmıştı servet buldu: Çöp sandığı cisim elmas çıktı
Sputnik Türkiye
ABD’nin Minnesota eyaletindeki bir parkta yürüyüşe çıkan bir adam, yerde bulduğu parıltılı taşın aslında 3.81 karatlık nadir bir elmas olduğunu öğrendi. Olay... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T08:39+0300
2025-05-06T08:39+0300
2025-05-06T08:39+0300
minnesota
amerika
elmas
elmas
elmas
keşif
ekonomi̇
yaşam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/03/1079288632_0:118:2024:1257_1920x0_80_0_0_0fd0f0eed28dde208e42b6e9ba25e7e3.jpg
ABD’nin Minnesota eyaletinde bulunan ve halka açık nadir elmas arama bölgelerinden biri olan Crater of Diamonds Eyalet Parkı, şaşırtıcı bir keşfe daha ev sahipliği yaptı. David DeCook adlı bir adam, ailesiyle parkta yürüyüş yaparken yerde parlayan bir taş fark etti.İlk başta bunu şeker ambalajı veya alüminyum parçası sanan DeCook, taşı eline alıp incelediğinde bunun sıradan bir cisim olmadığını fark etti.Uzmanlar doğruladı: 3.81 karatlık elmasTaş, uzmanlar tarafından incelendiğinde 3.81 karat ağırlığında kahverengi bir elmas olduğu ortaya çıktı. 2025 yılı itibarıyla parkta bulunan en ağır elmas olarak kayıtlara geçti.DeCook, elmasa köpeğinin adı olan “Dük Elması” ismini verdi.Yağmur sayesinde gün yüzüne çıktıPark yetkilileri, nisan ayında yağan yoğun yağmurların toprağı gevşeterek elmasın yüzeye çıkmasına neden olduğunu belirtti. Benzer olaylar geçmişte de kayıtlara geçmişti.Crater of Diamonds, yüzeyde elmas bulunabilen nadir bölgelerden biri olarak biliniyor ve düzenli yağmurların bu tür keşiflerde etkili rol oynadığı vurgulanıyor.Değeri 19 bin dolara kadar çıkabilirMücevher uzmanlarına göre, DeCook’un bulduğu taşın tahmini değeri 3.800 ila 19.000 dolar arasında değişiyor. Ancak DeCook, bu özel taşı satmak konusunda henüz bir karar vermediğini açıkladı.Crater of Diamonds: Bir elmas cennetiBurası sadece Amerika’nın değil, dünyanın da nadir elmas arama bölgelerinden biri. Ziyaretçiler, parka giriş yaptıktan sonra istedikleri taşları kazıp çıkartabiliyor ve buldukları değerli taşlar tamamen kendilerine ait oluyor.Bölgede elmas aramak serbestPark yönetimi, her yıl binlerce insanın kendi ekipmanlarıyla elmas aramak için bu bölgeye geldiğini belirtiyor. 75.000'den fazla elmasın bugüne kadar çıkarıldığı parkta, düzenli olarak eğitimler ve arama turları da düzenleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/uzayda-kural-disi-hareket-gaiadan-tarihi-kesif-samanyolundaki-ophion-yildiz-ailesi-binlerce-parcaya-1095947741.html
minnesota
amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/03/1079288632_96:0:1928:1374_1920x0_80_0_0_c55a3b4a5b4c0d31ac41991cc9cee4bf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
minnesota, amerika, elmas, elmas, elmas, keşif, yaşam
minnesota, amerika, elmas, elmas, elmas, keşif, yaşam
Sıradan bir yürüyüşe çıkmıştı servet buldu: Çöp sandığı cisim elmas çıktı
ABD’nin Minnesota eyaletindeki bir parkta yürüyüşe çıkan bir adam, yerde bulduğu parıltılı taşın aslında 3.81 karatlık nadir bir elmas olduğunu öğrendi. Olay, bilim ve mücevher dünyasında heyecan yarattı.
ABD’nin Minnesota eyaletinde bulunan ve halka açık nadir elmas arama bölgelerinden biri olan Crater of Diamonds Eyalet Parkı, şaşırtıcı bir keşfe daha ev sahipliği yaptı. David DeCook adlı bir adam, ailesiyle parkta yürüyüş yaparken yerde parlayan bir taş fark etti.
İlk başta bunu şeker ambalajı veya alüminyum parçası sanan DeCook, taşı eline alıp incelediğinde bunun sıradan bir cisim olmadığını fark etti.
Uzmanlar doğruladı: 3.81 karatlık elmas
Taş, uzmanlar tarafından incelendiğinde 3.81 karat ağırlığında kahverengi bir elmas olduğu ortaya çıktı. 2025 yılı itibarıyla parkta bulunan en ağır elmas olarak kayıtlara geçti.
DeCook, elmasa köpeğinin adı olan “Dük Elması” ismini verdi.
Yağmur sayesinde gün yüzüne çıktı
Park yetkilileri, nisan ayında yağan yoğun yağmurların toprağı gevşeterek elmasın yüzeye çıkmasına neden olduğunu belirtti. Benzer olaylar geçmişte de kayıtlara geçmişti.
Crater of Diamonds, yüzeyde elmas bulunabilen nadir bölgelerden biri olarak biliniyor ve düzenli yağmurların bu tür keşiflerde etkili rol oynadığı vurgulanıyor.
Değeri 19 bin dolara kadar çıkabilir
Mücevher uzmanlarına göre, DeCook’un bulduğu taşın tahmini değeri 3.800 ila 19.000 dolar arasında değişiyor. Ancak DeCook, bu özel taşı satmak konusunda henüz bir karar vermediğini açıkladı.
Crater of Diamonds: Bir elmas cenneti
Burası sadece Amerika’nın değil, dünyanın da nadir elmas arama bölgelerinden biri. Ziyaretçiler, parka giriş yaptıktan sonra istedikleri taşları kazıp çıkartabiliyor ve buldukları değerli taşlar tamamen kendilerine ait oluyor.
Parkta Bugüne Kadar Kaydedilen Önemli Elmaslar:
Yıl
Elmas Adı
Ağırlık (Karat)
Bulan Kişi
1924
Sam Amca
40.23
Yerel bir madenci
2023
Açıklanmadı
7.46
Fransız turist
2025
Dük Elması
3.81
David DeCook
Bölgede elmas aramak serbest
Park yönetimi, her yıl binlerce insanın kendi ekipmanlarıyla elmas aramak için bu bölgeye geldiğini belirtiyor. 75.000'den fazla elmasın bugüne kadar çıkarıldığı parkta, düzenli olarak eğitimler ve arama turları da düzenleniyor.