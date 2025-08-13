Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/osmaniyede-arazoz-devrildi-23-yasindaki-isci-adem-nazim-demirel-hayatini-kaybetti-1098562165.html
Osmaniye'de arazöz devrildi: 23 yaşındaki işçi Adem Nazım Demirel hayatını kaybetti
Osmaniye'de arazöz devrildi: 23 yaşındaki işçi Adem Nazım Demirel hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giden arazözün devrilmesi sonucu 5 orman işçisinden 1'i hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı. 13.08.2025
Osmaniye'de arazöz devrildi. 23 yaşındaki işçi Adem Nazım Demirel hayatını kaybetti.Orman yangını ihbarına gidiyorduDüziçi Orman İşletme Müdürlüğü Yanıkkışla Orman İşletme Şefliği sınırları içinde orman yangını ihbarına giden arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada arazözde bulunan 5 orman işçisinden Adem Nazım Demirel (23) hayatını kaybetti, Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Bakan Yumaklı'dan başsağlığı mesajıTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
osmaniye'de arazöz devrildi: 23 yaşındaki işçi adem nazım demirel hayatını kaybetti
osmaniye'de arazöz devrildi: 23 yaşındaki işçi adem nazım demirel hayatını kaybetti

Osmaniye'de arazöz devrildi: 23 yaşındaki işçi Adem Nazım Demirel hayatını kaybetti

12:00 13.08.2025 (güncellendi: 12:07 13.08.2025)
© Ersin ŞimşekOsmaniye'de arazözün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giden arazözün devrilmesi sonucu 5 orman işçisinden 1'i hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı.
Osmaniye'de arazöz devrildi. 23 yaşındaki işçi Adem Nazım Demirel hayatını kaybetti.

Orman yangını ihbarına gidiyordu

Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Yanıkkışla Orman İşletme Şefliği sınırları içinde orman yangını ihbarına giden arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada arazözde bulunan 5 orman işçisinden Adem Nazım Demirel (23) hayatını kaybetti, Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bakan Yumaklı'dan başsağlığı mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken meydana gelen arazöz kazasında orman işçimiz Adem Nazım Demirel şehit olmuştur. Araçta bulunan orman işçilerimiz Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybeden orman kahramanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve orman teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
İzmir Buca'daki orman yangını kontrol altına alındı: Alevlerle mücadelede son durum
09:16
09:16
