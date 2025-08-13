https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/osmaniyede-arazoz-devrildi-23-yasindaki-isci-adem-nazim-demirel-hayatini-kaybetti-1098562165.html

Osmaniye'de arazöz devrildi: 23 yaşındaki işçi Adem Nazım Demirel hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giden arazözün devrilmesi sonucu 5 orman işçisinden 1'i hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı. 13.08.2025, Sputnik Türkiye

Osmaniye'de arazöz devrildi. 23 yaşındaki işçi Adem Nazım Demirel hayatını kaybetti.Orman yangını ihbarına gidiyorduDüziçi Orman İşletme Müdürlüğü Yanıkkışla Orman İşletme Şefliği sınırları içinde orman yangını ihbarına giden arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada arazözde bulunan 5 orman işçisinden Adem Nazım Demirel (23) hayatını kaybetti, Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Bakan Yumaklı'dan başsağlığı mesajıTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

