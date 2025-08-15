https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/ankarada-okul-servislerine-zam-1098616952.html
Ankara'da okul servislerine zam: Yüzde 30 zam geldi
Ankara'da okul servislerine zam: Yüzde 30 zam geldi
Sputnik Türkiye
Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam geldi. 15.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-15T16:34+0300
2025-08-15T16:34+0300
2025-08-15T16:35+0300
ekonomi̇
servis
okul
zam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/1f/1060645456_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_53f9e56c799149eeaab02678ef5d6df6.jpg
İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren okul servisleri yeni eğitim-öğretim yılından önce zam taleplerini açıklamıştı.Ankara Servisçiler Odası'nın zam talebi yüzde 50'ydi. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bu oran yüzde 30'a düşürüldü.Zammın ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı için
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/okul-servislerine-zam-yolda-servis-ucreti-27-bin-lirayi-asacak-1098572981.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/1f/1060645456_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_7244f23da2b2641a800efe8703066a3b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankara'da okul servislerine zam
ankara'da okul servislerine zam
Ankara'da okul servislerine zam: Yüzde 30 zam geldi
16:34 15.08.2025 (güncellendi: 16:35 15.08.2025)
Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam geldi.
İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren okul servisleri yeni eğitim-öğretim yılından önce zam taleplerini açıklamıştı.
Ankara Servisçiler Odası'nın zam talebi yüzde 50'ydi.
Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bu oran yüzde 30'a düşürüldü.
Zammın ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı için
3 kilometreye kadar servis ücreti 21 bin liraya,
10-15 kilometre arası kadar servis ücreti ise, 32 bin liraya yükselecek.