Okul servislerine zam yolda: Servis ücreti 27 bin lirayı aşacak

Okul servislerine zam yolda: Servis ücreti 27 bin lirayı aşacak



İstanbul ve Ankara’da okul servisleri yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde zam talebinde bulundu. Ankara’da yüzde 50, İstanbul’da ise yüzde 35 oranında artış... 13.08.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul ve Ankara’da okul servis ücretlerine yeni zam geliyor.Servisçiler, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde Ankara’da yüzde 50, İstanbul’da ise yüzde 35 oranında zam talep etti. NTV'nin haberine göre; Talep edilen artışla birlikte 0-3 kilometre mesafedeki taşıma ücreti 16 bin 475 liradan 25 bin 118 liraya, 3-6 kilometre mesafe ücreti ise 18 bin 450 liradan 27 bin 675 liraya yükseleceği açıklandı.Veliler, yüksek tutarlara tepki gösterirken, servisçiler geçim sıkıntısı yaşadıklarını ve artışın kaçınılmaz olduğunu savundu. Zam oranlarıyla ilgili son kararı ise belediye meclislerinin vereceği belirtildi.

