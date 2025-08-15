Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Alevlerle mücadele gece boyu devam etti: Orman yangınlarında son durum
Alevlerle mücadele gece boyu devam etti: Orman yangınlarında son durum
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde alevlerle mücadele gece boyunca devam etti. Hatay'da bin 115 ve Mersin'de bin 851 kişi tahliye edildi. Antakya ve Osmaniye'deki yangınlar... 15.08.2025
08:42 15.08.2025
Türkiye genelinde alevlerle mücadele gece boyunca devam etti. Hatay'da bin 115 ve Mersin'de bin 851 kişi tahliye edildi. Antakya ve Osmaniye’deki yangınlar, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesindeki orman yangınına 3. gününde müdahale sürüyor. Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan, 6 mahalle ile 7 mevkideki 984 haneden 1851 kişinin tahliye edildiği yangının kontrol altına alınabilmesi için gece boyunca çalışmalar sürdürüldü. Söndürme helikopterleri, bu sabah ilk ışıklarla havadan müdahaleye yeniden başladı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Narlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam (14 Ağustos) henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Dağdüzü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle dün akşam (14 Ağustos) yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi gece geç saatlerde sürdü.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Bektaşlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kontrol altına alındı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki Güldiken Mahallesi'nde, dün akşam (14 Ağustos)saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Niğde merkeze bağlı Koyunlu ve Fesleğen beldelerinde dün akşam (14 Ağustos) makilik alanda çıkan yangına müdahale edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Koyunlu ve Fesleğen beldelerinin yüksek kesimlerindeki yangına 8 araç ve 28 personelle müdahale edildiği belirtildi.
Manisa'nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Çataloluk Mahallesi Seyit Ahmet mevkisindeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı.
