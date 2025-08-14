Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/nigde-ve-hatayda-orman-yangini-cikti-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1098599910.html
Niğde ve Hatay'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Niğde ve Hatay'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki ormanlık alanla, Niğde’nin Koyunlu ve Fesleğen beldelerindeki makilik alanda çıkan yangınlara ekipler müdahale ediyor. 14.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-14T23:27+0300
2025-08-14T23:27+0300
türki̇ye
türkiye
hatay
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın alarmı
yangın felaketi
hatay büyükşehir belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098599719_0:122:2730:1658_1920x0_80_0_0_24ffae69c363865226996714a92ffdc5.jpg
Hatay ve Niğde’de çıkan yangınlara ekipler müdahale ederken, çalışmaların sürdüğü bildirildi.Hatay’da Yayladağı ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktadaki yangını söndürme çalışmaları sürerken, Niğde’de ise Koyunlu ve Fesleğen beldelerinde makilik alanda başlayan yangına 8 araç ve 28 personelle müdahale ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/mersinin-anamur-ilcesinde-orman-yangini-cikti-1098596731.html
türki̇ye
hatay
niğde
niğde valiliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098599719_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b85213c93acf572c28b298c3680de22d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, hatay, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi, hatay büyükşehir belediyesi, hatay valiliği, niğde, niğde valiliği
türkiye, hatay, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi, hatay büyükşehir belediyesi, hatay valiliği, niğde, niğde valiliği

Niğde ve Hatay'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor

23:27 14.08.2025
© AA / Niğde ValiliğiYangın
Yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2025
© AA / Niğde Valiliği
Abone ol
Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki ormanlık alanla, Niğde’nin Koyunlu ve Fesleğen beldelerindeki makilik alanda çıkan yangınlara ekipler müdahale ediyor.
Hatay ve Niğde’de çıkan yangınlara ekipler müdahale ederken, çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Hatay’da Yayladağı ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktadaki yangını söndürme çalışmaları sürerken, Niğde’de ise Koyunlu ve Fesleğen beldelerinde makilik alanda başlayan yangına 8 araç ve 28 personelle müdahale ediliyor.
Mersin Anamur yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2025
TÜRKİYE
Mersin'in Anamur ilçesinde orman yangını çıktı
18:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала