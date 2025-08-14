https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/nigde-ve-hatayda-orman-yangini-cikti-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1098599910.html

Niğde ve Hatay'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor

Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki ormanlık alanla, Niğde’nin Koyunlu ve Fesleğen beldelerindeki makilik alanda çıkan yangınlara ekipler müdahale ediyor. 14.08.2025, Sputnik Türkiye

Hatay ve Niğde’de çıkan yangınlara ekipler müdahale ederken, çalışmaların sürdüğü bildirildi.Hatay’da Yayladağı ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktadaki yangını söndürme çalışmaları sürerken, Niğde’de ise Koyunlu ve Fesleğen beldelerinde makilik alanda başlayan yangına 8 araç ve 28 personelle müdahale ediliyor.

