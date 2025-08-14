https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/nigde-ve-hatayda-orman-yangini-cikti-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1098599910.html
Niğde ve Hatay'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki ormanlık alanla, Niğde’nin Koyunlu ve Fesleğen beldelerindeki makilik alanda çıkan yangınlara ekipler müdahale ediyor. 14.08.2025, Sputnik Türkiye
Hatay ve Niğde’de çıkan yangınlara ekipler müdahale ederken, çalışmaların sürdüğü bildirildi.Hatay’da Yayladağı ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktadaki yangını söndürme çalışmaları sürerken, Niğde’de ise Koyunlu ve Fesleğen beldelerinde makilik alanda başlayan yangına 8 araç ve 28 personelle müdahale ediliyor.
